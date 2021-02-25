Сухолуччя: Мисливські угіддя Януковича отримав скандальний депутат

Замість Януковича насолджуватись райським життям буде скандальний депутат / Національний парк "Межигір'я"

Нацагентство з питань розшуку і менеджменту активів (АРМА) обрало переможця в конкурсі на управителя для колишньої мисливської резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Сухолуччя». Фірма-переможець через кіпрський офшор належить депутату Київради та скандальному бізнесмену Ігорю Баленку.

Мисливські угіддя у селі Сухолуччя, що у 60 кілометрах від Києва, за часів Януковича використовувалися тодішнім президентом і його друзями для розваг та відпочинку. Елітний клуб «Кедр», який об’єднував топ-посадовців та бізнесменів тих часів. Коли Янукович втік, комплекс мисливських будівель розграбували, а останнім часом територія була відкрита для відвідувачів, нею опікувалася організація, яка керує об’єктами у «Межигір’ї».

Місяць тому АРМА оголосила конкурс на управління «Сухолуччям». На підставі ухвали Вищого антикорсуду було вирішено передати території комплексу, рухоме майно і низку будівель — зокрема, двоповерховий дерев’яний маєток «Акація» та елітний комплекс «Острів» — до рук управителя. Всі будівлі знаходяться у мальовничій місцевості на березі Київського водосховища серед лісів.

У вівторок агентство повідомило про обрання переможця. Ним стала компанія «Сім днів», яка займається готельним бізнесом у Києві, Кам’янці-Подільському та інших містах. Що саме запропонувала фірма, яка перемогла, у АРМА поки не кажуть.

Директорка фірми Юлія Сиротенко розповіла, що компанія хоче перетворити «Сухолуччя» у місце для сімейного відпочинку та зеленого туризму.

«У “Сухолуччі” велика паркова зона, чимало території, хороші дороги. Хочемо облаштувати там умови для різних активностей дорослим і дітям — пробіжки, велосипедні прогулянки, можливо також катання на яхтах, оскільки доступний берег Київського моря. Ми також знаємо, що у Сухолуччі є тварини, і їх треба зберегти», — зазначила Сиротенко «Слідству.Інфо».

Водночас, за словами директорки «Семи днів», детальний план розвитку «Сухолуччя» вона поки не може оголосити — для цього треба детальніше ознайомитися з будівлями і територією.

Власником ТОВ «Сім днів» через кіпрську компанію «Сонамента Лімітед» є Ігор Баленко — столичний бізнесмен, відомий перш за все як співвласник мережі магазинів «Фуршет».

Ігор Баленко та його талановита дружина Ассія Ахат, в миру - Інесса Баленко / Точка

Вже шість скликань Ігор Баленко є депутатом Київської міськради, куди обирався від різних політсил. За час попереднього скликання Баленко відзначився як прогульник, бо не відвідав майже третину всіх засідань міськради. У 2012 році Київський апеляційний суд визнав його винним у підкупі виборців. Відповідно до рішення суду, помічники бізнесмена від його імені роздавали пенсіонерам бланки на отримання 7% знижки у його мережі супермаркетів «Фуршет». На дисконтних картках також були фотографії Ігоря Баленка.

Обіймаючи депутатську посаду, у 2015 році Баленко просував отримання земельної ділянки у Києві для своєї компанії.

Торік Господарський суд заборонив компанії Ігоря Баленка забудову зеленої зони Києва. Йдеться про Совські ставки — каскад невеликих озер у Києві на річці Совці, притоці Либеді. Там живе декілька видів рідкісних рослин і тварин, зокрема, болотяні черепахи, які занесені до міжнародного Червоного списку. У 2008 році фірма Ігоря Баленка «Господарник орендувала 19 гектарів водойм і зелені Совських ставків для будівництва на території торгового центру та облаштування рекреаційної зони. Згодом плани змінилися і Баленко хотів забудувати зелену зону висотними будинками. Через порушення умов оренди угоду з фірмою «Господарник» розірвали через суд.

Цікаво, що після окупації Криму компанії Баленка продовжили там працювати. Зокрема, вже згадана мережа «Фуршет» не припиняла роботу. У 2018 році вони навіть судилися з Роспотребнадзором через штраф на 500 тисяч рублів. Інші бізнеси Беленка у Криму були перереєстровані згідно російського законодавства. Щоправда, відомостей про кримський бізнес у декларації депутата немає.

Що ж пов’язує Ігоря Баленко з Сухолуччям? У декларації депутата Київради зазначено чимало нерухомості в Сухолуччі. Зокрема, йому належить земельна ділянка площею 0,9 гектара, а його дружині Інессі Асії – ще три ділянки загальною площею 0,67 гектара. Також у Сухолуччі депутат володіє двома дачними будинками, літньою кухнею, будинком для охорони та ще кількома будівлями загальною площею понад 700 квадратних метрів. Ця нерухомість розташована у безпосередній близькості до мисливської резиденції екс-президента «Сухолуччя».