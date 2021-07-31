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Суддя Чаус знайшовся - його транспортування до Києва перетворилось на клоунаду

10:45
Штовханини біля офісу СБУ - фото 1
Штовханини біля офісу СБУ / ЦПК

Головною темою п'ятниці стала знахідка судді Чауса та його подальше транспортування до Києва, що відбувалось майже за канонами шоу Бенні Хілла.

Спочатку стало відомо, що корупціонера, який кілька років переховувався у Молдові, знайшли десь на Вінничині.

Фото, на якому Чаус у трусах та з пляшкою коли на столі сидить у тубільному відділку миттєво розлетілося по мережі та стало мемом.

Суддя Чаус знайшовся - його транспортування до Києва перетворилось на клоунаду - фото 208692

Згодом почалася епопея з його транспортуванням. Дійовими особами стали СБУ (далі - Перевізник) та НАБУ (переслідувач).

Вдень у п'ятницю НАБУ вийшли на тропу війни та влаштували погоню за "бусіком" Перевізника - від Одеської площі до центра столиці. Попри надмірне фінансування майстри НАБУ наздогнати Чауса не змогли, а до будівлі СБУ їх не пустив охоронець. Штурмувати спецслужбу вони не наважились, бо побачили знервованих бійців "альфи".

У підсумку вийшло ось таке кумедне відео та не менш кумедна заява.

«НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

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Николай Чаус НАБУ СБУ Новини Украина
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