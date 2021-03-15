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Судді-подільнику Порошенка відмовили у притулку в Молдові - Україна вже чекає

Вчера, 18:03
Суддя Микола Чаус - фото 1
Суддя Микола Чаус / Укрінформ

Молдова остаточно відмовила судді Миколі Чаусу в політичному притулку. Він був карманним суддею людей Порошенка й втік 2016 року з України, коли в нього знайшли на городі скляні банки з готівкою.

Рішення про неможлиивість політичного притулку для корупціонера ухвалила Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

Нагадаємо, в 2016 році суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус був затриманий при отриманні хабаря в $150 тисяч.

За даними САП, Чаус вимагав ці гроші у справі, пов'язаній з незаконним обігом наркотиків. Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабаря в $70 тисяч, ще $ 80 тисяч він заховав у своєму укритті, на земельній ділянці, у скляній банці.

Микола Чаус, за інформацією ряда джерел, був ручним суддею людей Порошенка, а саме - виконував накази депутата від БПП (нині - "Євпроейська Солідарність") Олександра Грановського. Нині Грановський втік з України.

Восени 2016 року Чаусу дали втекти з України, щоб уникнути суду. Лише потім корупціонера оголосили у розшук.

У березні 2017 року Чауса затримали в Молдові, однак суддю досі не екстрадували до України.

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