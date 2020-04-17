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Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы “Роттердам+”

20:04
Уголь бегает по кругу - фото 1
Уголь бегает по кругу

Суд вернул назад на рассмотрение заявление истца о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым отказали в признании незаконной формулы «Роттердам плюс».

Такое решение еще 10 марта принял Шестой апелляционный административный суд.

Еще в декабря 2016 года Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которым истец просил признать незаконным постановление об утверждении формулы «Роттердам+».

Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В январе 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил.

Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения его судьей ОАСК

Отметим, что инициатор скандальной формулы - бывший глава НКРЭКУ - Дмитрий Вовк объявлен в розыск и скрывается за пределами Украины.

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НКРЭКУ Ринат Ахметов Коррупция Дмитрий Вовк суд уголь Новости Экономика
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