Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы “Роттердам+”

Уголь бегает по кругу

Суд вернул назад на рассмотрение заявление истца о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым отказали в признании незаконной формулы «Роттердам плюс».

Такое решение еще 10 марта принял Шестой апелляционный административный суд.

Еще в декабря 2016 года Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которым истец просил признать незаконным постановление об утверждении формулы «Роттердам+».

Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В январе 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил.

Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения его судьей ОАСК

Отметим, что инициатор скандальной формулы - бывший глава НКРЭКУ - Дмитрий Вовк объявлен в розыск и скрывается за пределами Украины.