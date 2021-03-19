Суд виправдав Пашинського та повернув йому знаряддя злочину

Не зовсім бандит? / УНІАН

Суд 18 березня виправдав колишнього нардепа Пашинського, який підстрелив у новорічну ніч 31 грудня 2016 року чоловіка на прізвище Хімікус.

За рішенням суду, екс-депутату повернуть пістолет Глок, з якого той поранив В'ячеслава Хімікуса.

Цю зброю Пашинському подаруав міністр внутрішніх справ Аваков.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело винуватість Пашинського. За рішенням суду, йому повернуть пістолет, з якого той поранив Хімікуса. Екс-нардеп після рішення суду заявив, що повністю виправданий.

За тиждень до винесення вироку суду - 9 березня - постраждалий Хімікус відкликав цивільний позов до Пашинського. Це сталось після того, які він прийняв від Пашинського матеріальну компенсацію у неоголошеній кількості.

Зазначимо, що президент Зеленський на своїй вже легенедарній пресконференції заявляв, що Пашинський - це бандит. Свою переконаність гарант мотивував думкою громадськості. Як бачимо, за два роки вони змінилась кардинально. Чи, може, суд - то не люди?

Пашинський - бандит?