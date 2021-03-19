Володимир Зеленський Виктор Медведчук Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Суд виправдав Пашинського та повернув йому знаряддя злочину

12:28
Не зовсім бандит? - фото 1
Не зовсім бандит? / УНІАН

Суд 18 березня виправдав колишнього нардепа Пашинського, який підстрелив у новорічну ніч 31 грудня 2016 року чоловіка на прізвище Хімікус.

За рішенням суду, екс-депутату повернуть пістолет Глок, з якого той поранив В'ячеслава Хімікуса.

Цю зброю Пашинському подаруав міністр внутрішніх справ Аваков.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело винуватість Пашинського. За рішенням суду, йому повернуть пістолет, з якого той поранив Хімікуса. Екс-нардеп після рішення суду заявив, що повністю виправданий.

За тиждень до винесення вироку суду - 9 березня - постраждалий Хімікус відкликав цивільний позов до Пашинського. Це сталось після того, які він прийняв від Пашинського матеріальну компенсацію у неоголошеній кількості.

Зазначимо, що президент Зеленський на своїй вже легенедарній пресконференції заявляв, що Пашинський - це бандит. Свою переконаність гарант мотивував думкою громадськості. Як бачимо, за два роки вони змінилась кардинально. Чи, може, суд - то не люди?

Пашинський - бандит?

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Пашинский суд оружие Новини События
Другое на тему
Кличко пішов на відчайдушний крок - фото 1
"Кабмін умив руки": Київ закривається на три тижні
Вчера, 12:24
Кума смалить - фото 1
Кума Путіна Марченко плювала на санкції й планує робити бензин
Вчера, 10:10
Минуле залишилось у минулому - фото 1
Політичний труп з тріском програв вибори ректора Київського національного університету
Вчера, 08:57
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50