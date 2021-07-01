Суд відмовився дати волю Брітні Спірс

Брітні не може здихитись батька / Гетті Іміджес

Суд в Лос-Анджелесі відмовився задовольнити прохання співачки Брітні Спірс про відсторонення батька від контролю над її багатомільйонними статками.

Адвокат знещасної зірки протягом декількох місяців подав ряд відповідних клопотань.

Суд погодився включити в число опікунів Спірс приватну фінансову компанію, однак повністю не усунув батька.

На одному зі своїх останніх виступів в суді Брітні попросила повністю скасувати опікунство, яке триває вже 13 років.

За словами 39-річної виконавиці, її примушують працювати, приймати літій і забороняють видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб знову завагітніти.

Нагадаємо, в 2008 році Брітні Спірс визнали частково недієздатною через проблеми з психічним здоров'ям і наркозалежності. Крім контролю над фінансами батько співачки також брав на себе багато рішень, що стосуються її кар'єри, лікування та особистому житті.

Наразі співачка продовжує виступати з концертами і заробляти мільйони. Фанати Спірс кілька років висували теорії про те, що вона знаходиться під опікою проти своєї волі. Вони почали кампанію #FreeBritney: рух закликає скасувати опікунство. Шанувальниці поп-зірки впевнені, що батько тримає її «в заручниках» і забороняє контактувати із зовнішнім світом. І це чи не єдиний випадок в історії, коли фан-теорія виявилася правдою.