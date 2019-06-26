Суд признал виновной 16-летнюю девушку, вышедшую на пикет против Зеленского

В Украине внедряют запрет на протест

Как и в России, в Украине силами МВД и судебной системы активно вводят понятие "одиночных пикетов" вместе с запретами на любые антипрезидентские протесты. Первым звоночком отмены подобных демократических моментов стали предвыборные задержания общественных активистов.

После того, как подчиняющиеся Авакову менты в Ровно упаковали 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла на акцию протеста против тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского, девушка отделалась предупреждением.

Тогда ей шили "нарушение закона при проведении митингов и демонстраций".

Когда же Зеленский нелегально назначил попадающего под люстрацию Андрея Богдана главой АП, активистка вместе со своим другом Романом Филюком снова вышли на улицы областного центра, но теперь уже с безобидным плакатом "импичмент призиденту".

На сей раз мусора также не бездействовали. Девушку пригласили в отделение полиции, где против нее снова составили протокол об административном правонарушении. И судьи опять признали активистку виновной. Она якобы не уведомила местные власти о проведении митинга, хотя делать это и не должна была.

- У нас нет штрафов, есть лишь предупреждения, но мы будем подавать апелляцию, доказывая свою невиновность, - рассказала мать подростка.