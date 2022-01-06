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Суд арештував усе майно та активи мільярдера Порошенка

14:34
Петро Порошенко потрапив у складну ситуацію - фото 1
Петро Порошенко потрапив у складну ситуацію / пресслужба політика-втікача

Поки Петро Порошенко переховується від слідства в Європі, на його Батьківщині відбуваються цікаві події.

6 січня Печерський суд заарештував усе майно та активи втікача.

Рішення прийнято за клопотанням прокуратури про арешт всього майна та активів Порошенка. Згідно з оцінкою Форбс, Порошенко має активів на майже 2 мільярда доларів.

Цікаво, що Порошенко в офіційній декларації вказав, що має кілька тон грошей готівкою. Було б цікаво подивитись, як їх будуть арештовувати

Нагадаємо, п'ятий президент проходить підозрюваним у справі про держзраду разом зі своїм бізнесовим партнером - Віктором Медведчуком.

Сам Порошенко наразі перебуває за межами зони впливу української феміди, але обіцяє повернутись до України десь 17 січня та більше не бігати від правосуддя.

Нагадаємо, що подільник Порошенка Медведчук з правом вийти під заставу в 1 мільярд гривень нині перебуває під домашнім арештом.

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Петр Порошенко Виктор Медведчук Олигархи государственная измена Офис генерального прокурора Новини Украина
Українська правда
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