Суд Амстердама постановив повернути "скіфське золото" Україні

Україна перемогла! / АП

26 жовтня Україна здобула черговий дипломатичний триумф - було поставлено важливу крапку у справі про "Скіфське золото", що тягнулася 7 років.

Апеляційний суд Амстердама прийняв рішення на користь України у справі "скіфського золота".

"Суд вирішив, що кримські артефакти мають бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна", - йдеться у судовому рішенні.

Мова йде про понад 565 предметів із музейного фонду України, що знаходяться на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції складає близько 10 мільйонів євро.

Поки що артефакти будуть знаходитися в Нідерландах, адже сторони ще можуть подати апеляції. Оскаржити рішення в суді мають право протягом наступних трьох місяців. Після цього може минути ще цілий рік, перш ніж Верховний суд прийме остаточне рішення.

За те, що музей Алларда Пірсона буде зберігати артефакти, наша країна повинна заплатити ще 11 тисяч євро. На додачу суд постановив, що музеї окупованого росіянами Криму повинен заплатити Україні та музею у Нідерландах 2 800 євро відшкодування видатків.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів кримських музеїв в Україну.

Однак навесні 2017 року Росія за участі кримських музеїв оскаржила рішення в Апеляційному суді.