Строительство теплицы своими руками

15:19 27 ноября,

Каждый дачник хоть раз в жизни задумывался о том, чтобы иметь у себя на участке собственную теплицу. Ведь овощи и фрукты, выращенные у себя на огороде, имеют больше полезных витаминов и гораздо вкуснее магазинных.

Кто-то покупает готовые теплицы, есть такие, кто предпочитает покупать в разобранном состоянии и собирать самостоятельно у себя на участке. Но есть и такие умельцы, кто желает построить теплицу самостоятельно. Можно выделить два вида теплиц: летние и зимние. Зимние теплицы предназначены для выращивания растений в течении круглого года, и она обязательно отапливается в холодное время года, и оборудована дополнительным освещением. Летние теплицы предназначены для получения более раннего урожая, и не пригодны к эксплуатации зимой. Основательно сделанные зимние теплицы в основном пристраивают к дому, и отапливают либо автономно, либо с помощью стационарного отопления.

Достоинства и недостатки арочных, односкатных и двускатных теплиц

Для односкатной кровли характерным является то, что её пристраивают к дому. Такая кровля проста и экономична. Минус – это обязательное скопление снега на крыше. Для двускатной кровли подходят те же признаки, как и для односкатной, только внешне другой вид. Более распространенным и популярным является арочный вид крыши. Экономичность и практичность такого вида крыш проверен годами. Такая теплица хорошо пропускает свет, устойчива на ветру, нет скопления снега на крыше. Минус только в том, что каркас обойдется дороже обычных кровель.

Выбор материала для покрытия крыши и стен

Теплица из пленки. Широко распространённая теплица из пленки пользуется популярностью, так как легко монтируется и не дорогая. Самая лучшая пленка тепличная на сайте всегда выбирается под индивидуальные потребности. При повреждении поверхности, легко заменить на новую, а при аккуратном использовании может прослужить несколько лет. Для зимы такая теплица не подойдёт, зато для летнего сезона – идеальна.

Покрытие из агроволокна давно полюбилось дачникам из-за того, что вода и пар хорошо проникают через этот материал, орошая растения дождевой водой. Геотекстиль белого цвета в достаточном количестве обеспечивает растения солнечным светом. Такой прочный материал прослужит несколько лет.

Стены и крышу теплицы можно покрывать стеклом, пленкой, агроволокном.

Теплица из стекла. Старые оконные рамы – отличное решение долговечной, капитальной и не дорогой теплицы, построенной своими руками. Собрав необходимое количество старых оконных рам, обработав и скрепив их между собой, можно получить теплицу уже с готовыми окошками-форточками для проветривания. Но для такого тяжелого сооружения необходим фундамент.

Каркас теплицы

Каркасы бывают: деревянные, металлические и из ПВХ.

Деревянный каркас удобен и прост в работе. С деревом легко работать, и можно смастерить теплицу любой конфигурации. Единственный недостаток в том, что дерево не долговечно и будет портиться со временем, если его не обработать специальным раствором.

Если предполагается строить теплицу не на один год, и есть возможность вложить определённую сумму денег, стоит выбирать металлический каркас. Однако без профессионалов здесь не обойтись, так как металл нужно будет варить, зато в результате получится прочная, долговечная конструкция.

Каркас из пластика. Пластиковые трубы в основе каркаса для теплицы на сегодняшний день набирает всё больше популярности, из-за относительной дешевизны материала. Не требуется специальной подготовки, и с постройкой такой теплицы справятся даже неопытные строители. Однако минусом послужит непрочность и не долговечность такой конструкции. Пластик при перепадах температур деформируется, поэтому капитального строения из пластиковых труб не получится.