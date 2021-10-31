Строительные люльки: где используются и в чем их преимущества?

Ни одно крупное строительство сегодня не обходится без специализированного оборудования, призванного упростить выполнение работ на высоте.

И, если одни застройщики сталкиваются с низкой производительностью альпинистов, то другие, более успешные компании, давно эксплуатируют строительные люльки – технику, готовую помочь в решении самых сложных задач.

Для чего используются строительные люльки?

Фасадные подъемники применяются в разных сферах, однако самым большим спросом они пользуются именно среди застройщиков. Строительная люлька универсальна и может помочь в решении следующих задач:

выполнение работ на высоте – сюда входят лакокрасочные и отделочные работы, монтаж утеплителей, ремонт и реставрация фасадов многоэтажных зданий, установка приборов освещения и прокладка коммуникаций;

осуществление промежуточных работ – к ним относятся все задачи, требующие пребывания человека снаружи дома. Строительная люлька позволяет выполнить работы с балконами, козырьками, оконными проемами и другими элементами зданий;

доставка материалов и инструментов – в некоторых случаях с подобной задачей способен справиться только фасадный подъемник. Высокая грузоподъемность и пространство на борту дают возможность поднять на заданную высоту необходимое оборудование и строительные материалы: краски и лаки, теплоизоляцию, отделочные панели и плиты.

Возможности современных фасадных подъемников делают их самыми востребованными в строительной сфере. В процессе работы техника демонстрирует высокую надежность, эффективность и производительность, в чем уже убедились десятки застройщиков Украины.

Преимущества подвесных платформ

У строительных люлек есть целый ряд достоинств, которые делают эту технику самой популярной на рынке. К этим преимуществам относятся:

безопасность – пребывающие на борту подъемника люди полностью защищены от возможных падений;

маневренность – подвесная платформ позволяет добраться к любой части фасада, быстро обойдя различные выступы и препятствия;

мобильность – возможность демонтажа и сборки упрощает хранение и перевозку техники между объектами;

грузоподъемность – строительная люлька способна поднять целую бригаду людей и их багаж;

скорость – применение подвесной платформы позволяет сэкономить время. Люлька поднимается со скоростью до 9,5 м/мин, что на порядок быстрее других видов высотного оборудования.

Более того, фасадные подъемники позволяют выполнять работы с максимальным комфортом. Наличие электрощитка на борту платформы позволяет подключить любой строительный инструмент, не применяя удлинители.

Строительные люльки от Симакс Украина

На многих строительных площадках использование фасадных подъемников становится едва ли не единственным возможным способом достичь необходимого результата. Компания “Симакс Украина” готова снабдить надежной подвесной платформой каждого застройщика Украины, доставив оборудование на объект в самые короткие сроки.

В распоряжении “Симакс Украина” постоянно находится до 50 люлек для продажи. Каждая из платформ полностью соответствует заявленным характеристикам и отправляется клиенту в заводской комплектации, с технической документацией и гарантией от производителя. Заказать строительную люльку в “Симакс Украина” можно по телефону +38(067) 508-92-75 или на сайте компании.