Строительные люльки для утепления фасадов

17:38 21 ноября,

Утепление фасадов позволяет сохранить тепло в домах и сэкономить значительные средства, расходуемые на обогрев жилищ.

Наиболее распространенным строительным оборудованием, позволяющим произвести такие работы на объектах небольшой высотности являются леса, вышки туры и подмости, но для профессионального рынка и больших высот сегодня применяют более современное фасадное оборудование – строительные люльки ZLP 630.

Есть нюанс: люльки есть смысл использовать на прямых поверхностях, на ломанных поверхностях эффективнее ведут себя модульные либо клинохомутовые леса, а также, при ровных (не скатных) крышах. Но люльки при этом обладают существенным преимуществом перед лесами: они одновременно поднимают к месту производства работ и материал и фасадчиков. Таким образом достигается большая скорость производства фасадных работ.

Наиболее востребованы рынком платформы фасадные длиной 6м. и внутренней шириной 0,7-0,75 м., в комплектации с тросами и кабелем на высоту подъема до 100 м. при этом конструкция самой корзины – модульная. Как правило, это секции по 2 м. Благодаря такой конструкции вы получаете возможность обрабатывать узкие участки фасада. Наиболее распространенный вылет консолей – 1, 75 м. Это дает возможность обрабатывать поверхности, имеющие различные выступы – козырьки, парапеты, балконы. Хотя в отдельных случаях вылет может варьироваться и до 2 м.

Люльки относятся к оборудованию повышенной опасности, поскольку, во-первых, работают на высоте, а во-вторых, имеют электрические компоненты, работающие от сети напряжением 380 В. Поэтому, для работы в люльках допускаются только обученные квалифицированные специалисты, имеющие допуски для работы на высоте, по электробезопасности, и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Отдельно следует отметить устройства, обеспечивающие безопасность эксплуатации фасадного подъемника ZLP. К ним следует отнести: концевые выключатели, срабатывающие при достижении гондолой верхней отметки, уловители, срабатывающие и удерживающие люльку с людьми на высоте в случае обрыва троса, электромагнитный и центробежный тормоза, тепловые реле, и автоматические выключатели, срабатывающие при перегреве двигателя, токах высокого напряжения и в случае короткого замыкания.

В случае аварийного отключения люльки предусмотрена возможность вручную, воздействуя на рукоять электромагнитного тормоза механизмов подъема, спустить люльку строительную с находящимися в ней людьми вниз, тем самым избежав опасности несчастных случаев. Дело в том, что спуститься с высоты, держась руками за металлический трос маловероятно без риска несчастного случая. Те, кто пробовали, обычно срывались с высоты с различным результатом для своего здоровья. Поэтому наличие такого устройства в люльке и знание как им пользоваться в прямом смысле слова спасает жизнь.

Монтаж люльки происходит поэтапно. Сначала собирают на земле элементы корзины, навешивают щит управления и исполнительные механизмы. Монтируют уловители и концевые выключатели на боковинах люльки. Консоли также могут быть собраны на земле и в собранном виде краном подняты на перекрытие либо кровлю. Либо поэлементно подняты на верхнюю точку и затем собраны. При этом, консоли должны быть выставлены параллельно друг-другу, а их головки слегка разведены на небольшой угол в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Также, консоли следует пригрузить противовесами – по 500 кг на каждую консоль. Это предотвратит опрокидывание консольных конструкций при загруженной работающей на высоте люльки.

После того, как консоли смонтированы, выставлены под необходимым углом по отношению друг-к-другу, запасовуются грузовой и разгрузочный троса. При этом одни концы грузовых тросов крепятся к головкам консолей, а другие - запасовуются в лебедку механизмов подъема. После чего, подается электропитание к щиту управления и люлька поднимается на 0,5-1,0 М. Свисающие вниз концы грузовых и разгрузочных тросов пригружаются натяжителями – грузами по 12,5 кг. для того, чтобы не было образования петель на стальных проволочных канатах, и не перепутывались их концы, находящиеся под корзиной строительной фасадной люльки. После монтажа конструкции люльки, проводят пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания. По итогу составляется Протокол испытаний и соответствующий Акт. На основании этих документов, а также при наличии необходимых удостоверений и допусков рабочих, которые будут эксплуатировать люльку, происходит ввод данного оборудования в эксплуатацию.

Для того, чтобы подъемник фасадный ZLP630 работал долго, безотказно и безопасно, необходимо своевременно его обслуживать: проверять работоспособность исполнительных механизмов и предохранительных устройств, контролировать состояние быстро изнашиваемых частей, осуществлять проверку зазоров и т.п. Все эти задачи выполняются только квалифицированным и обученным техническим персоналом, поскольку от качества обслуживания напрямую зависит жизнь людей, работающих на высоте. В Украине профессионально поставляет, монтирует и обслуживает фасадные люльки ZLP630 Международная группа компаний ВИРАМАКС. Специалисты компании досконально знают конструктивные особенности люлек, специфику их обслуживания и эксплуатации. Благодаря наличию региональных представительств со складами и ремонтными мастерскими в городах: Киев, Одесса, Львов, и Днепр, клиенты ВИРАМАКС имеют возможность при необходимости оперативно доукомплектоваться необходимыми запчастями и комплектующими к строительным фасадным подъемникам, а также получить оперативную сервисную поддержку в графике 24/7.

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