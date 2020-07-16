Станозолол: как принимать?

Спортивная фармакология пользуется огромной популярностью среди бодибилдеров, легкоатлетов и пауэрлифтеров, позволяя представителям каждой дисциплины добиваться поставленных задач.

Необходимо только подобрать медикамент или комбинированный курс, эффект от которого обеспечит дополнительную силу, выносливость и мышечную массу. Станозолол чаще всего применяется бодибилдерами. Они выбирают данный медикамент по причине того, что он обладает рядом отличительных черт, которые не встречаются у аналогичных стероидов.

Во время прохождения курса не следует ожидать серьезного прироста мышечной массы. В то же время препарат помогает сделать мускулатуру более рельефной, а также отвечает за прорисовку каждого мышечного волокна и венозность. Параллельно наблюдается жиросжигательный эффект, поэтому станозолол можно рекомендовать атлетам в период сушки.

Помимо указанных эффектов, препарат позволяет:

избавиться от лишней жидкости;

улучшить выносливость;

усилить аппетит.

Научные исследования показали, что при применении препарата в количестве 0,2 мг на килограмм веса атлета можно снизить активность глобулина на 50 процентов. Такой эффект очень важен, поскольку повышает продуктивность прочих стероидов, используемых во время комбинированного курса. К тому же препарат демонстрирует антиэстрогенный эффект.

Почему стоит заказать препарат станозолол?

Если атлет делает ставку на курс соло, то с его помощью можно получить более рельефную мускулатуру, испещренную венами. Дополнительным эффектом от пройденного курса становится усиление силовых показателей. Соло-курс можно рекомендовать тем, кто уже набрал необходимую массу тела, а также достиг умеренного содержания жировой массы.

Рекомендованная дозировка составляет 30-50 мг препарата в сутки. Если спортивную фармакологию используют представители легкой атлетики или боксеры, то они могут сократить дозировку до 10 мг в сутки. Длительность курса станозолола не превышает 6 недель. Если увеличить дозировку сверх установленной нормы или принимать препарат дольше, это может стать причиной возникновения различных побочных эффектов, например, болевых ощущений в суставах.

Когда курс приема будет завершен, следует пройти послекурсовую терапию. Дополнительный эффект достигается за счет сочетания станозолола со спортивным питанием, предназначенным для улучшения рельефа. Немало профессиональных атлетов рекомендуют принимать станозолол совместно с тестом. Подобная комбинация приводит к сокращению риска побочных эффектов. Тест способен накапливать воду в мышцах, поэтому дегидратация суставов не происходит. В то же время станозолол не позволяет тестостерону накапливать избыточное количество воды, как бывает при сольном курсе. Проверить эффективность подобной комбинации вы можете на личном опыте, воспользовавшись нашим предложением и оставив заказ уже сейчас.