S.T.A.L.K.E.R. 2 - дата виходу, трейлер гри

Чекати лишилося менше року / S.T.A.L.K.E.R. 2

Українська студія-розробник комп'ютерних ігор GSC Game World представила новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2 та назвала дату її виходу.

Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2

Багатостраждальна друга частина гра вийде 28 квітня 2022 року.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

5-хвилинне відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі GSC Game World.

Друга частина гри отримала підзаголовок - Heart of Chernobyl («Серце Чорнобиля»).

Наприкінці ролика можна побачити Сергія Григоровича — засновника S.T.A.L.K.E.R, який бажає головному герою «вдалого полювання».

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — дивитись офіційний геймплейний трейлер:

Історія

Раніше у Xbox заявили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на ПК і Xbox Series X і буде безкоштовно доступна передплатникам Xbox Game Pass. На PlayStation 5 легендарний шутер з'явиться пізніше.

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» — відеогра у жанрі постапокаліптичного шутера, яку розробляє українська компанія GSC Game World. Вона має стати продовженням культової серії ігор S.T.A.L.K.E.R.

Гру анонсували ще у 2010 році, а в березні 2019 з'явився перший постер. У липні 2020-го з’явився перший трейлер гри.