США відмовились від додаткових санкцій для "Північного потоку-2"

Труба будується / Nord Stream 2 AG

Сполучені Штати підтвердили, що не оголошуватимуть санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» та її керівника. У поясненні такого кроку зазначається, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам» США.

Про це йдеться в пресрелізі Державного департаменту США з нагоди представлення Конгресу доповіді про накладання санкцій проти Росії.

У доповіді, зокрема, оголошується зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом «Північного потоку-2», та її керівника Маттіаса Варніґа, якого західні ЗМІ називають союзником російського президента Володимира Путіна. Варніґ є колишнім офіцером східнонімецької розвідки.

Водночас Держдепартамент США оголосив про накладання санкцій проти 4 суден та 4 юридичних осіб, які залучені в прокладання російського газогону. Серед останніх — Морська рятувальна служба РФ.

Сама доповідь щодо санкцій ще не викладена у відкритому доступі, але Reuters і CBS із посиланням на джерела назвали чотири підсанкційні кораблі: «Балтійський дослідник», «Владислав Стрижов», «Юрій Топчев» і «Академік Черський».

Державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніґа «відповідає національним інтересам США». Це також свідчення прихильності Штатів до енергобезпеки Європи й ідеї відбудови альянсів із європейськими союзниками, вважає він.

«Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту ["Північного потоку-2"], який послабить енергобезпеку Європи, України й східного флангу НАТО і ЄС. Наш спротив "Північному потоку-2" незмінний», — наголосив Блінкен при цьому.