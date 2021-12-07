США оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022

США будуть бойкотувати Олімпіаду в Китаї, але не заборонятимуть виступ своїх спортсменів / Гетті Іміджес

Сполучені Штати оголосили про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Китаї. Їх приклад можуть наслідувати й інші країни. Пекін різко розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його ідеологічними забобонами.

Бойкот пекінської Олімпіади не повний. Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що офіційна делегація США не поїде на Ігри через ситуацію з правами людини у Китаї.

"З огляду на геноцид, що проводиться КНР у Сіньцзяні та інші порушення прав людини, адміністрація Байдена не відправлятиме дипломатичну чи офіційну делегацію на Олімпіаду і Паралімпіаду 2022 року в Пекіні", - сказала Псакі.

Водночас, за словами Псакі, олімпійської збірної США дипломатичний бойкот не торкнеться, у них буде повна підтримка американського уряду, який "не вважає за правильний крок карати спортсменів, які готувалися до змагань".

На Олімпійських іграх зазвичай присутні перші особи держав та урядів. Цього року делегацію США на відкритті літньої Олімпіади в Токіо очолила перша леді Джілл Байден.

Як відповів Китай

Китай назвав цей крок Вашингтона "політичним фарсом, спрямованим проти себе".

"США хочуть політизувати спорт, викликати розбіжності та спровокувати конфронтацію. Успіх Ігор не залежить від присутності урядовців із жменьки країн", - йдеться у заяві прес-секретаря китайського представництва при ООН.

Посольство Китаю у Вашингтоні назвало бойкот "серйозним спотворенням духу Олімпійської хартії".

"Нікого не хвилюватиме, приїдуть ці люди чи ні, і це ніяк не вплине на успішне проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року", - заявив прессекретар посольства Лю Пен Юй. Він додав, що жодних запрошень на Ігри американським політикам не надходило, "так що цей дипломатичний бойкот просто виникає з нізвідки".

Ще до заяви Псакі в Пекіні попередили, що у разі бойкоту Олімпіади ухвалять рішучі контрзаходи.