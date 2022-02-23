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США наклали санкції на путінський "Північний потік-2"

Вчера, 21:22
США вводять санкції проти оператора Північного потоку-2 - фото 1
США вводять санкції проти оператора Північного потоку-2 / Nord Stream 2 AG

Сполучені Штати запроваджують санкції проти оператора Північного потоку - 2 у відповідь на визнання РФ "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР".

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Про це заявив президент США Джо Байден, йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.

Він наголосив, що "Сполучені Штати тісно співпрацювали з союзниками, аби дати рішучу, єдину відповідь відколи Росія почала розгортати війська до українського кордону". У вівторок під час пресконференції Байден заявляв, що зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом з метою зупинити газогін "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

"Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та її службовців. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я заявляв, ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", – заявив Байден.

Президент Сполучених Штатів додав, що своїми діями президент РФ Владімір Путін надав світові "величезний стимул перейти від російського газу до інших видів енергії".

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Джо Байден Північний потік-2 Санкции Россия война Владимир Путин Новини Украина
Економічна правда
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