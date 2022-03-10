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США нададуть Україні майже 14 мільярдів доларів допомоги

10:04
Україна зазнала величезних втрат внаслідок російської агресії - фото 1
Україна зазнала величезних втрат внаслідок російської агресії / Азов

Палата представників США 10 березня схвалила термінове виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 млрд доларів.

Спікер Палати Ненсі Пелосі вказала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише "верхівкою".

Тепер законопроєкт відправляється до Сенату. Зазначається, що він має вжити заходів до опівночі.

 

Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.

Екстрена допомога Україні включена в схвалений Палатою законопроєкт про державне фінансування на 1,5 трлн доларів.

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США гуманитарная помощь Россия Новини Украина
Українська правда
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