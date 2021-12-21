США і Британія відправили до України кібервійська

Російські хакери отримають відсіч

США і Велика Британія направили в Україну експертів з ведення війни в кіберпросторі в надії краще підготувати країну до протистояння російській кібератаці.

Посилаючись на неназваних американських чиновників, газета New York Times пише, що, на думку Вашингтона і Лондона, наступним кроком президента Росії Володимира Путіна може бути не вторгнення з використанням 175 тисяч військовослужбовців, які концентруються біля кордону, а кібератаки, здатні вивести з ладу електричні мережі, банківську систему та інші критично важливі компоненти української економіки та державного управління.

Американські чиновники відмовилися описати групи своїх кібервійськ, які були направлені в Україну, зазначила New York Times.

У своїй заяві адміністрація Джо Байдена зазначила лише, що США "давно підтримують зусилля України щодо зміцнення кібероборони та підвищення її кіберстійкості".

Представник британського уряду заявила, що допомога, яку надають Велика Британія та її союзники, має оборонний характер, йдеться в публікації.

Хоча ані американський, ані британський уряд не вдавалися в деталі, офіційні особи заявили, що США розглядають можливість більш масштабного розгортання, включаючи ресурси кібернетичного командування США, повідомила New York Times.

Служба безпеки України повідомляла про блокування лише в серпні цього року 43 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

А в листопаді стало відомо, що СБУ викрила хакерів російської ФСБ, які здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України.