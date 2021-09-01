Справу про п'яне ДТП депутата Трухіна буде розслідувати ДБР

Коли думав, що дуже хитрий / Слуга народу

Поліція нарешті прокоментувала ДТП Трухіна, що сталося 23 серпня та сталося однією з головних тем місяця через бажаня "слуги" перевірити, як працює "Ефект Стрейзанд".

Через тиждень після скоєння ДТП поліція прокоментувала ситуацію. Там розповіли, що аварія трапилась, оскільки "Ауді" нардепа не дотрималась безпечної дистанції під час руху та в’їхала у "Форд", який рухався попереду. У свою чергу, "Форд" в’їхав в автомобіль "Деу".

У поліції кажуть, що того ж дня відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 286 Кримінального кодексу України, це – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. На місці ДТП поліцейські та слідчі зафіксували всіх осіб, які їхали у вказаних автівках.

Відео з місця ДТП за участю Трухіна:

Проте, коли правоохоронці прибували на місце події, то учасники ДТП перебували біля автівок, тож необхідно було достеменно встановити, хто ж саме був за кермом в момент ДТП. Тобто у поліції наразі не кажуть, чи був за кермом саме нардеп Трухін.

Окрім того, поліція опитала учасників події та свідків, вилучила відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі поліції вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль.

Водночас, один із свідків повідомив, що за кермом "Ауді" перебував чоловік, як згодом з’ясувалося – народний депутат України Олександр Трухін. Проте інші свідки заперечують ці покази.

Наразі справу щодо ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна буде розслідувати Державне бюро розслідувань, оскільки там фігурує народний обранець.

Про ДТП написали чимало ЗМІ одразу після пригоди, однак пізніше новини почали зникати з сайтів - редактори знімали їх за гроші. Це спричинило український варіант "ефекту Стрейзанд" - про скандальне ДТП дізналася вся країна.