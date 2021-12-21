Справа MH17: на суді представлено докази проти Гіркіна та інших терористів

Суд по справі MH17 триває

У Нідерландах на судовому процесі у справі про катастрофу «Боїнга» над Донецькою областю України 17 липня 2014 року прокурори 21 грудня надали докази проти чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі лайнера та його пасажирів.

Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії та громадянин України. Ніхто з них на суді не присутній, їх судять заочно.

Літак був, як стверджує слідство, збитий у розпал боїв на Донбасі між українськими військами та бойовиками з установки «Бук», привезеної з Росії. Установка розміщувалася на території поблизу селища Первомайське, яке контролювали бойовики.

За версією обвинувачення, російські гібридні сили, зазнавши втрат від ударів української авіації, запросили у Москви засоби протиповітряної оборони. До Донецької області з російської військової частини в Курську було направлено установку «Бук». Обвинувачення відновило маршрут «Бука» від російського кордону до імовірного місця пуску ракети, а також навело докази безпосередньої участі обвинувачених у його постачанні та перевезенні, повідомляє журналіст Кирило Михайлов, який упродовж усього процесу відстежує його перебіг. При цьому особи тих, хто безпосередньо супроводжував «Бук» із Росії, поки що не вдалося встановити.

Обвинувачення навело дані свідків, один із яких бачив пуск ракети. 12 свідків бачили димний слід, 11 чули вибух, багато хто говорив, що бачили «Бук» у районі імовірного місця пуску. Експертиза показала, що літак рейсу MH17 був уражений ракетою «Бука» і не міг бути збитий жодною іншою зброєю.

Також обвинувачення розповіло про записи в соціальних мережах, зроблені невдовзі після катастрофи, в яких бойовики висловлювали радість від того, що збили, як вони писали, український військовий літак. Частину цих записів потім було видалено. Прокурори також навели дані аудіозаписів телефонних переговорів обвинувачених, на яких вони обговорюють те, що сталося, стверджуючи при цьому, що був збитий військовий літак. При цьому згадується «Бук». Потім, коли стало відомо, що збитий пасажирський лайнер, обвинувачені в розмовах між собою стверджували, що його збив український літак, а з «Бука» був збитий уже літак ВПС України. Гіркін спочатку поставився до цієї версії скептично. Згодом бойовики обговорювали вивезення «Бука» назад до Росії, куди його і відправили.

Як заявила сторона обвинувачення, вона виходить з того, що обвинувачені, очевидно, мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський «Боїнг». Однак це не змінює суті обвинувачень, зокрема в умисному вбивстві 298 людей, які були на борту «Боїнга».

Обвинувачення вважає доведеним, що обвинувачені контролювали доставку «Бука» та його розміщення і, хоча, очевидно, не віддавали безпосереднього наказу стріляти по літаку, винні в активній співучасті у загибелі літака та вбивстві пасажирів.

Як очікується, 22 грудня обвинувачення має повідомити суду, якого покарання вимагає для Гіркіна, Дубінського, Пулатова та Харченка.

Обвинувачені свою провину заперечують.