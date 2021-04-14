Сполучені Штати вимагають пояснень від росіян через їхню агресивність

Шойгу вказали на його місце

Представник США Кортні Остріан на засіданні ОБСЄ закликала Росію пояснити свою військову активність на кордонах з Україною, а також у тимчасово окупованому Криму.

Американська представниця Кортні Остріан звернула увагу, що Росія «намалювала картину» погіршення ситуації на Донбасі ще до того, як ситуація справді погіршилася.

«Попри намагання Росії переконати нас, немає жодних доказів, що Київ планує широкомастштабну воєнну операцію. Менше впевненості стосовно Москви», – сказала американська представниця у Відні у ході засідання Постійної ради ОБСЄ

За даними США, Україна не вживала дій, щоб спровокувати Росію на ескалацію напруги. Представниця Сполучених Штатів звернула увагу, що Росія, якщо має занепокоєння через війська США чи НАТО в Європі, може надати запит на додаткову інформацію у відповідності до положень Віденського документа 2011 року.

Український представник поцікавився в російської сторони, коли військові та техніка повернуться на свої початкові місця розміщення та чому Росія не повідомила про свої військові навчання у відповідності до Віденського документа.

Представник України згадав про слова міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який заявив, що Росія перекинула в західну частину країни дві армії та три з’єднання Повітряно-десантних військ у відповідь «на загрозливу для Росії військову діяльність НАТО».

«Ця кількість військ, очевидно, виходить за поріг, за якого необхідно попередньо надавати повідомлення (про військові навчання – ред.)», – заявив український представник.

Він поцікавився: «Як це узгоджується із відповіддю Російської Федерації, що вона не здійснює жодних значних військових дій?»

Представниця Росії нахабно заявила, що її країна «не веде будь-якої військової діяльності, про яку необхідно надавати інформацію в межах Віденського документа».

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.