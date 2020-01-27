Спіймати Кайдаша: Дата выхода нового сериала СТБ

Кайдашева сім'я - 2020

Совсем немного осталось до очередной громкой премьеры на канале СТБ - сериала по мотивам классической повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я".

Долгий путь на экран

Название нового сериала - Спіймати Кайдаша. В народе такое выражение означает - загоревать, приуныть. И, конечно же, это аллюзия на название знаменитой повести классика. Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит, известная по работам над Киборгами и Диким полем. Также она впервые стала шоураннером сериала.

Сериал частично снят на государственные деньги, поскольку авторы проекта сумели заинтересовать Госкино, а государство раскошелилось почти на 1 млн долларов. На эти деньги было выстроено чуть ли не целое село, куда и поместили современных Кайдашей.

Интересно, что идея сериала по классике пришла в голову в 2014 тогдашнему главе СТБ Владимиру Бородянскому, ныне - министру культуры. Таким образом, у министра будет возможность оценить свою работу в качестве продюсера.

Сюжет сериала

Знакомый всем со школы сюжет о несчастной семье, которую сгубил квартирный вопрос, будет основой сериала Спіймати Кайдаша. Иначе и быть не могло. Однако авторы решили историю из 19 века перенести в современные реалии и показать современное украинское село. Впрочем, сама жизнь тут выступила продюсером, ведь проблемы, описанные 150 лет назад, никуда не делись, а, возможно, стали куда острее. За 12 лет нам обещают рассказать о 10 годах из жизни современных нам Кайдашей. В сериале найдется место и дефолту 2008, и событиям Революции Достоинства.

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Прямая речь

Украинцы – особенные люди. У нас очень много уникальных черт характера. К сожалению, не все они положительные. Герои этого сериала – красивые и хорошие люди. Каждому герою ты желаешь добра. Каждый заслуживает на счастье. Но почему-то, когда они собираются в одном доме, не могут найти общий язык, не могут помириться, достичь счастья, которого заслуживают. Это ведь происходит во многих семьях. «Спіймати Кайдаша» - это наш откровенный разговор со зрителем, только в формате кино. Мы очень долго готовились к его производству. Это важный для нас проект, который мог возникнуть только на СТБ», - рассказала о грядущей премьере управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук во время презентации весеннего сезона телеканала.

Презентция проекта

"Наверное, у многих «Кайдашева сім’я» ассоциируется со школьной травмой. И только мне повесть так сильно нравилась, что я перечитывала ее десятки раз. Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляет эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: «Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?» У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь», - делится своим видение проекта его шоураннер Наталка Ворожбит.

Кастинг сериала

«В этой истории нет одного главного героя. У нас классный ансамбль из восьми главных персонажей со стопроцентным попаданием по актерам. Первым утвердили Кадаша. Когда пришел Виктор Жданов, мы сразу поняли, что он Кайдаш и под него уже подбирали семью. Долго искали Кайдашиху, поскольку в театре часто играется «Кайдашевая семья», где нашу героиню изображают очень гротескно. Мы не хотели театральности, нам нужна была реальность. С Мотрей была сложная история, даже драматическая. Мы утвердили героиню, когда уже шли съемки, и сейчас я очень довольна. Актрису-первокурсницу на роль Мелашки отпрашивали у ее мастера Богдана Бенюка. Интересная история с Карпом. Мы искали брутального, самоуверенного сельского мачо, но все, кого мы рассматривали – были не из нашего кино. Я хотела, чтобы зашел актер с такой мужской энергетикой, чтобы меня к стене прибило. Когда зашел Тарас Цымбалюк, именно это и произошло», - комментирует кастинг Ворожбит

Одни из главных ролей в сериале сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов. Также в ролях: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

Актеры и роли сериала Спіймати Кайдаша

Виктор Жданов в роли Кайдаша

Тарас Цымбалюк в роли Карпа

Ирина Мак в роли Кайдашихи

Антонина Хижняк (Якушева) в роли Мотри

Григорий Бакланов в роли Лаврина

Дарина Федина в роли Мелашки

Дата выхода сериала

Премьера сериала состоится в понедельник, 24 февраля 2020 на канале СТБ. Всего у сериала 12 серий и пока нет информации о графике выхода серий. Дело в том, что канал практикует выпускать по две серии за один раз, а могут и по одной в день. Известно лишь, что показы будут с понедельника по четверг. В общем, следите за анонсами на Без Табу.