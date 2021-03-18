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Спектр використання зварної сітки: що кажуть експерти Сітка Захід

Вчера, 21:57
Спектр використання зварної сітки: що кажуть експерти Сітка Захід - фото 1

Зварна сітка користується популярністю в будівництві. Цей матеріал виготовляють із сталевого дроту, з'єднаної між собою посредствам зварювання. Виготовляють вироби в двох видах - картах і рулонах.

В інтернет магазині Сітка Захід купити оцинковану сітку можна недорого. Вітчизняний виробник виготовляє метизну продукцію відповідно до європейських стандартів і вимог ГОСТу. Завдяки багаторівневому контролю кожен покупець гарантовано отримує високоякісний виріб. Замовити матеріал можна з адресною доставкою в будь-який регіон України.

Спектр використання: затребуваність метизної продукції

Зварна сітка користується популярністю. Вона однаково затребувана як в побуті, так і промисловості. Метизної продукції застосовують для:

  • Армування фасадів будівель, стін басейнів і штучних водойм.
  • Зміцнення бетонної стяжки, цегляної кладки.
  • Будівництва загород і клітин для тварин і птахів.
  • Зведення каркасів для парників і теплиць.
  • Вирівнювання стін при оштукатурюванні.
  • Створення основи під систему «Тепла підлога».
  • Будівництва дорожніх покриттів з метою збільшення експлуатаційного періоду дороги або тротуару.
  • Монтажу огорож, використовуваних для захисту і зонування ділянок.

Популярність зварної сітки продиктована її характеристиками. Матеріал ідеально вписується в будь-який ландшафт і при цьому не перешкоджає проникненню світла і повітря. Цю особливість гідно оцінили дачники і аграрії. Зварна сітка, на відміну від класичної рабиці, що не провисає. Переклади, Візи не вимагає складного монтажу, має невелику вагу і значущу міцність.

Компанія Сітка Захід виробляє сітку без захисту від корозії, а також з оцинкованого дроту.

Найдешевшим варіантом є «чорний» матеріал. Однак, для продовження його експлуатаційного періоду його необхідно фарбувати. Найчастіше такі полотна використовуються в якості тимчасових конструкцій або в місцях, захищених від негативного впливу навколишнього середовища.

Сітка зварна з оцинкованого дроту надійно захищена від корозії металу, завдяки чому її застосування набагато різноманітніше аналога.

сітка зварна

Менеджер компанії Сітка Захід із задоволенням надасть консультацію та допоможе визначитися з видом і кількістю матеріалу. Співпраця з національним виробником принесе тільки позитивні емоції.Ми ТОП - 1 в Україні по виготовленню метизної продукції такої як зварювальна сітка.

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