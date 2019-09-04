Советник Коломойского и зашкваренный нардеп от "Слуги народа" распилил миллионы в Днепре

Сергей Северин стал нардепом только после прихода в "Слугу народа"

Один из приближенных к занимающему лидирующие позиции в стране олигарху Сергей Северин, неслабо нажился на коррупционных махинациях, ушел от ответственности и прорвался в Раду, примкнув к Зе команде. Теперь же действующий нардеп голосовал за отмену иммунитета.

Уроженец поселка городского типа Покровское Днепропетровской области всего к 30 годам пришел к успеху, когда дорос до заместителя председателя Покровской райгосадминистрации. Дальнейшая карьера Северина развивалась стремительно, аж до попадания в Раду.

Счастливым для будущего народного избранника стал 2014-й год, когда Северин стал советником главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. С тех пор политик стал постоянным подручным олигарха и занимал топовые должности на госслужбе в регионе.

С 2016 по 2017-й Северин числился советником главы облсовета, а в прошлом году стал замглавы облсовета по исполнительному аппарату - начальником управления экономики, бюджета и финансов.

Только лишь когда президентом стал Владимир Зеленский, чиновнику выпал счастливый билет, и он прорвался в Раду. Попытки избраться он делал на каждых выборах с 2006 года, но ставил не на те партии.

С 2007 по 2010 Северин числился главой районной ячейки "Батькивщины". В 2014-м безуспешно постарался самовыдвинуться по "не родному" Донецкому округу, после чего оставил попытки и сконцентрировался на местных выборах. Провалившись на местных выборах в составе группы "Видродження", деятель стал главой секретариата связанной с Коломойским политсилы.

Успеха вечно рвущийся к власти добился лишь по мажоритарному округу №39 в Днепропетровской области, где под связанного с олигархом человека задействовали админресурс. Так, местные чиновники всячески пиарили "слугу народа" во всех массовых мероприятиях, а также рассказывали о том, как Северин поздравлял жителей населенных пунктов с праздниками.

Впрочем, связан политик не только с Игорем Коломойским. В списке "новых лиц" он может представлять еще и интересы Святослава Олейника из партии Юлии Тимошенко. По крайнйе мере, раньше он был помощником этого нардепа. Вместе они работали в ОГА в 2014-м, когда Олейник был заместителем Коломойского, а также, судя по всему, сообща, пилили бюджет.

В 2015-м году компания, которой руководил Северин, - "Николь Индастри" занималась укладкой плитки в Днепре, после чего в регионе начался огромнейший скандал. 3,7 миллиона гривен освоили местные деятели без каких-либо тендеров, приныкав закупку в документации на подряд ремонта дорог.

Фирма Северина продавала плитку подрядчику - компании Олейника "УПС", которая много лет занималась ремонтом трасс региона. Сам нардеп в 2014-м году рассказывал о том, как масштабно "некие владельцы" фирм занимались откатами на ремонте дорог. Правда, он же сам и был бенефециаром "УПС". По крайней мере, после вмешательства в дело прокуроров директор фирмы Тарас Палий переписал половину своей доле зарегистрированному в Словакии предприятию "Арограф". Собственницей последней оказалась контактным лицом партии Олейника "Украина будущего" Ирина Гуназа. В общем, все дорожки ведут к Олейнику.



На самом же деле, через компанию Северина закупали для ремонта главного пропспекта Днепра плитку у вообще "левой" компании - "Экострой", где предоставляли адекватные ценники. В документах же их завысили примерно в два раза.

По данным издания БЮРО.UA, во время реконструкции неслабо переплатили за песок и щебень - отдали 242 гривны за тонну вместо среднего ценника в 130. При этом чиновники невесть почему решили заменить бордюры, поскольку сумели откатить огромные деньги за их демонтаж.

В общем, нагрелись абсолютно на всем, на чем смогли, но прокуроры, которые затем открывали уголовное дело по факту масштабных хищений, дело просто слили.

В официальной же декларации нардеп от "Слуги народа" числится едва ли не нищим. Будучи годами приближенным к Коломойскому госслужащим и руководителем крутой фирмы, он владеет лишь квартирой в 58,6 квадратов в Днепре, а получает только лишь зарплату в облсовете. 20 тысяч долларов, 150 тысяч гривен, дачный дом и немалый участок с еще одной квартирой записаны на Ирину Северину, которая якобы занимается торговлей газетами и книгами и только с 2016-го года.