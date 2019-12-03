Сотрудница Верховной Рады топит за Россию и ненавидит активистов Майдана (ФОТО)
Одна из работниц пресс-службы украинского парламента Дарья Гончарова оказалась идейной ватницей, которая искренне ненавидит украинцев и призывает к дружбе с русскими. Своим ватоголовым мнением неадекватная коллега Мендель активно делилась в соцсетях.
На днях украинцы заметили активную антиукраинскую работу Гончаровой в Facebook, после чего к девушке пришли тысячи пользователей, которые указали ей на необходимость, как минимум, уволиться с госслужбы.
После этого чиновница доступ к своей странице закрыла, но, как говорится, "рукописи не горят". Скриншоты с пророссийскими высказываниями представительницы пресс-службы ВР, которая сейчас указала местом работы комитеты парламента, сохранились.
Так, в одном из постов Гончарова называла патриотов Украины "кастрюлями" - такое прозвище им дали террористы из Антимайдана после усиления протестов после принятия диктаторских законов "16 января".
В другом посту работница пресс-службы обозвала пришедших к ней на страницу возмущенных украинцев "рагулями".