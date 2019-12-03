Сотрудница Верховной Рады топит за Россию и ненавидит активистов Майдана (ФОТО)

В пресс-службе Рады работает потенциальная террористка

Одна из работниц пресс-службы украинского парламента Дарья Гончарова оказалась идейной ватницей, которая искренне ненавидит украинцев и призывает к дружбе с русскими. Своим ватоголовым мнением неадекватная коллега Мендель активно делилась в соцсетях.

На днях украинцы заметили активную антиукраинскую работу Гончаровой в Facebook, после чего к девушке пришли тысячи пользователей, которые указали ей на необходимость, как минимум, уволиться с госслужбы.

После этого чиновница доступ к своей странице закрыла, но, как говорится, "рукописи не горят". Скриншоты с пророссийскими высказываниями представительницы пресс-службы ВР, которая сейчас указала местом работы комитеты парламента, сохранились.

Так, в одном из постов Гончарова называла патриотов Украины "кастрюлями" - такое прозвище им дали террористы из Антимайдана после усиления протестов после принятия диктаторских законов "16 января".

В другом посту работница пресс-службы обозвала пришедших к ней на страницу возмущенных украинцев "рагулями".

Свидетельствует о склонностях госслужащей к терроризму и предательству родины и опубликованная ею фоточка с концерта Макса Коржа. Правда, это фото было сделано исключительн в пропагандистских целях, а Гончарова стала одной из потенциальных пособниц оккупантов, кто ее запостил.

Эту картинку, к слову, активно форсят в Инстаграме - соцсети, где активно обрабатывают молодых людей, навязывая им идеи мира с русскими любой ценой.