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Сотий - ювілейний: В Японії обрали нового прем'єра

Вчера, 11:36
Фуміо Кісіда - сотий прем'єр - фото 1
Фуміо Кісіда - сотий прем'єр / АР

Парламент Японії цього понеділка обрав Фуміо Кісіда на пост нового глави уряду. 64-річний Кісіда - колишній міністр закордонних справ, став 100-м прем'єр-міністром Японії.

Очікується, що одним з перших розпоряджень Кісіда на посаді глави уряду буде розпуск нижньої палати парламенту та призначення виборів на 31 жовтня.

Фуміо Кісіда 29 вересня був обраний лідером правлячої Ліберально-демократичної партії, яка разом з партнерами по коаліції займає більшість місць в парламенті.

На пост лідера Ліберально-демократичної партії балотувалися дві жінки Сейко Нода і Санае Такаіті. У разі перемоги однієї з них в Японії вперше пост прем'єра зайняла б жінка.

Попередник Фуміо Кісіда Есіхіде Суга пішов у відставку на початку вересня, провівши на посаді прем'єра трохи менше року.

Суга покинув пост прем'єра на тлі сильного падіння рейтингу, в тому числі з-за невдоволення жителів країни рішенням уряду провести Олімпіаду.

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Япония Есихидэ Суга Новини Мир
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