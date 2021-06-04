Соратник Порошенка може отримати 3 роки через брехню в декларації

Вілла вилізла корупціонеру боком / СХЕМИ

Співголова «Європейської солідарності» Артур Герасимов протягом восьми років «забував» згадати в своїй декларації іспанську віллу площею в 120 кв.м. Нині приспішник Порошенка може опинитись за гратами за цю брехню.

Вперше про махінації нардепа розповіли "Схеми".

Після розслідування цією незадекларованою нерухомістю нардепа зацікавилися в НАБУ: там повідомили, що від початку травня здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні.

І якщо цей факт буде встановлений у суді – максимальна передбачена санкція: «обмеження волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років».

Вілла Герасимова та інша корупція:

Розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря, співвласниками якого Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова є з 2013 року, має площу 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

Ставши депутатом, Герасимов жодного разу не вніс відомості про нього в декларації, хоча, за словами юристів, мав би задекларувати володіння цим майном, мовилося в розслідуванні. Не згадав співголова фракції «ЄС» це іспанське майно і в останній звітності за 2020 рік.

Судячи з вартості виставлених на продаж схожих будинків поруч, орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад десяти мільйонів гривень.