Соратник Олега Ляшко торговал с "ДНР" и жестко поплатился – ФОТО

Соратник Олега Ляшко торговал с "ДНР" и жестко поплатился – ФОТО

Экс-нардеп Радикальной партии Сергей Рыбалка ответит перед законом за торговлю с боевиками "ДНР" и оккупантами Крыма.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Facebook.

"Государство наложило арест на активы бывшего народного депутата от партии Ляшко Сергея Рыбалки, который поставлял продукцию своих предприятий в ОРДЛО и аннексированный Крым. Завтра будет суд, который должен окончательно санкционировать переход заводов "радикального радикала" Рыбалки в управление АРМА (Национальное агентство Украины по управлению арестованными активами всяких дельцов)", - говорится в сообщении.

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко пока никак не прокомментировал опубликованную информацию.

Что было ранее?

В 2017 г. правоохранители открыли производство на компанию "Снэк Экспорт", принадлежащей спонсору РПЛ Сергею Рыбалке. По данным следствия, фирма занималась поставкой своей продукции в "ДНР" и на территорию оккупированного Крыма.

5 апреля 2017 г. Печерский районный суд Киева арестовал активы "Снэк Экспорт". В свою очередь Сергей Рыбалка с выдвинутым обвинениями не согласился, назвав их "давлением на оппозиционного политика".