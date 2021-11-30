Сьомий: Мессі отримав Золотий м'яч ні за що

Мессі ніяк не припинять нагороджувати / ФІФА

У понеділок, 29 листопада, став відомий власник Золотого м'яча за 2021 та володар неофіційного титулу найкращого футболіста року.

Всьоме нагороду отримав аргентинець Ліонель Мессі.

Щоправда, цього разу його нагородження викликає чимало питань. Форвард мав непогані індивідувальні показники навесні, але тоді йогно "Барселона" фактично провалилася і в чемпіонаті, і в Лізі Чемпіонів.

Далі був скандальний перехід до ПСЖ та довга адаптація. Наразі Мессі вже облаштувався, але про минулі бомбардирські подвиги або унікальну роль в грі команди говорити не доводиться. У перерві між цими подіями була омріяна перемога Мессі на Копа Амеріка 2021, як зняла наршеті з нього "прокляття" збірної. Втім, цей турнір годі порівнювати з Євро чи Мундіалем.

Головним суперником Мессі був поляк Левандовські. Форвард "Баварії" отримав 580 голосів проти 613 у Мессі. Ба більше, він у 2021 році був явно кращим за аргентинця. Так само як і Карім Бензема з "Реалу" (переможець Ліги Націй), але кривувата система, коли за Золотий м'яч голосують журналісти (часто ангажовані та не компетентні) та тренери збірних, принесла чергову нагороду Мессі.

Також за бортом залишились герої Євро 2020 - Доннарума та Жоржіньо (перший хоч і отримав титул найкращого голкіпера, але за об'єктивнішої системи міг претендувати й на головний приз).

Унікальний футболіст безумовно є одним з найкращих гравців в історії, але цього разу точно не награв на Золотий м'яч. Втім, почесну нагороду у Парижі отримав саме він.

До речі, вперше за 30 років Золотий м'я отримав гравець з Ліги 1 - в 1991 році це вдалося легендарному Папену, ну, а для ПСЖ це взагалі перша така нагорода в історії.