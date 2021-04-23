Соліст Rammstein заспівав улюблену пісню Януковича

Тілль Ліндеманн заспівав російською / YouTube

Лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн випустив кавер на пісню «Любимый город» з радянського фільму «Винищувачі», в якому її виконував Марк Бернес.

Ця пісня була однією з улюблених композицій четвертого президента Україна Віктора Януковича, який нині переховується від правосуддя десь у Росії.

Легендарний хіт від Януковича:

Кавер на старий радянський хіт увійшов в саундтрек нової військової картини Тимура Бекмамбетова і Сергія Трофимова «Девятаєв». Головний герой фільму - радянський льотчик-винищувач Михайло Девятаєв, який втік з концтабору на викраденому бомбардувальнику.

Тілль Ліндеман виріс у окупованій радянськими військами частині Німеччині - НДР - й добре знає російську, нині він у тісних стосунках зі українською співачкою Світланою Лободою, що осіла в РФ. Можливо, через це зіркового музиканта й потягнуло на совкове ретро.

Тілль Ліндеман переспівує Бернеса:

Оригінал:

Співає він з акцентом і постійно вимовляє "горот" замість "город", але все одно виходить доволі мило.