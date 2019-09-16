Смотри: Дата выхода, трейлер и актерский состав сериала Apple TV+

Джейсон Момоа и Apple TV+ не видят конкурентов

В ходе традиционной осенней презентации Apple состоялось также представление нового продукта технологического гиганта - стримингового сервиса Apple TV+. Он стартует 1 ноября 2019, порвать рынок сериалов "яблочники" хотят постапокалиптическим шоу - Смотри / See.

Главную роль в сериале "Смотри" играет Джейсон Момоа - он же Кхал Дрого, он же Аквамен.

Момоа играет человека в постапокалиптическом мире, где людей в результате страшной катастрофы лишились зрения и ослепли. Людская цивилизация погибла, но выжившие за прошедшие с момента катастрофы сотни лет смогли объединиться в примитивные сообщества ради выживания. И теперь они используют все оставшиеся чувства.

Герой Джейсона Момоа - один из вождей клана выживших по имени Баба Восс. Он живет в иерархическом обществе, где правит матриархальная Королева. Когда у главного героя рождаются зрячие близнецы, Королева Пэрис (Элфри Вудард) объявляет это проклятием и приказывает убить детей. Отец восстает против ее воли и решает спасти детей - начинается погоня.

Смотри | See 2019 - смотрите онлайн трейлер сериала:

Сюжет, прямо-таки, не новый. Нечто похожее мы видели в "Книге Илая" или недооцененном фильме Альфонсо Куарона "Дитя Человеческое" или даже "Почтальоне" Кевина Костнера. Тем не менее, персонаж заслуженного героя боевиков, а также шикарные спецэффекты дают надежду, что сериал выйдет вполне годным.

Трейлер, который Apple TV+ представил на своем канале на YouTube, обнадеживает. Все-таки это флагман сервиса и именно "Смотри" вместе с The Morning Show, где играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, призваны громко заявить о новом проекте Apple, навязав борьбу Netflix, Hulu и другим.

Сценарий сериала "Смотри" написал Стивен Найт (“Острые козырьки”), а режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс (“Красный воробей”, “Голодные игры”). Премьера первого сезлона сериала "Смотри" - 1 ноября 2019.