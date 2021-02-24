Смоленська катастрофа: Доведено, що літак Качинського був знищений вибухівкою

Вбивці поляків досі не покарані / АР

Урядовий літак Ту-154М з президентом Польщі Лєхом Качинським на борту зазнав катастрофи у квітні 2010 року в результаті детонації вибухового пристрою.

На цьому наголосив у середу в Сеймі РП голова Смоленської підкомісії з поновного розслідування Смоленської катастрофи, ексміністр національної оборони Польщі, депутат Сейму Антоні Мацеревич.

“Головна теза, а точніше правда, є такою, що літак був знищений в результаті вибуху”, - заявив Мацеревич. Він додав, що до цього призвела “вибухівка, знайдена на елементах розбитого літака”.

Політик повідомив, що не знає, хто міг підкласти вибухівку, оскільки це має встановити прокуратура, а не комісія, яка не має слідчих повноважень.

Мацеревич зазначив, що комісія, перед 11-ю річницею Смоленської катастрофи, має намір представити польській і міжнародній громадській думці “важливу інформацію” на тему звіту з причин катастрофи.

“З точки зору дослідження, можна без цього (отримання Польщею фрагментів розбитого літака з РФ – ред.) опублікувати звіт, оскільки ми володіємо зібраними зразками з розбитого літака та зразками, на яких як у польських, такі в іноземних лабораторіях знайдено сліди вибухівки”, - сказав Мацеревич.

Як повідомлялося, в авіакатастрофі 10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому “Смоленськ-Північний” (РФ) розбився польський урядовий літак з 96 особами на борту. В авіакатастрофі загинули президентське подружжя Лєха та Марії Качинських, все військове командування польської армії, значна частина польської політичної, релігійної та громадської еліти країни.

В Польші вважають виними у катастрофі російські спецслужби, але Росія цинічно це заперечує.