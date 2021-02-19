Smart TV от "Самсунг" - технологии будущего в настоящем

Компания «Самсунг» предлагает своим клиентам современные телевизоры с плоским экраном и множеством разнообразных функций.

Неудивительно, что Smart TV Самсунг пользуются такой популярностью среди потребителей.

Почему "умные" телевизоры - это будущее

У Смарт-ТВ действительно много преимуществ по сравнению с обычными гаджетами. Так, новые модели от этой корейской марки:

созданы с применением QLED-дисплеев, укомплектованы новыми функциями. Смарт-технологии позволяют купить ТВ «Самсунг» для применения в качестве приставки или домашнего кинотеатра;



имеют предустановленные виджеты и браузер, так что веб-серфинг с ними будет максимально комфортным;



отличаются интуитивно понятным интерфейсом, так что найти все необходимое смогут как дети, так и их родители.







Новые модели из Кореи к тому же без каких-либо трудностей подсоединяются к современным смартфонам, что открывает мир невероятных и крайне интересных функций, которые сделают жизнь любого человека более насыщенной и разнообразной.

Минимальное время отклика всех заданных функций достигается за счет операционной системы Tizen, которая внедрена в большинстве моделей.

А благодаря технологии Smart TV можно совмещать интернет с обычным телевидением, управлять техникой жестами, просматривать фото- и видеоконтент со смартфона на экране телевизора по беспроводному подключению.

Смарт-ТВ - то, что нужно в каждом доме

При условии, конечно, что такое устройство, произведенное компанией «Самсунг», приобретено в магазине, полностью заслуживающем доверия покупателей. Хорошо, когда торговая точка предлагает широкое разнообразие высокотехнологичных корейских телевизоров, так что каждый пользователь может выбрать для себя тот, который подходит ему по всем параметрам, в том числе и по цене.

Как правило, покупатели совершенно справедливо отдают предпочтение виртуальным торговым точкам, которые предлагают бесплатную доставку, консультации профессиональных менеджеров в режиме онлайн и возможность делать выбор без спешки, просто с ноутбука или смартфона.

Чтобы не ошибиться с выбором модели, следует определиться, для чего она в основном будет использоваться, и подбирать параметры уже под конкретные запросы.

Хочется хвастаться друзьям крутым телевизором и вызывать белую зависть? Смарт-ТВ от компании «Самсунг» - именно то, что для этого нужно.