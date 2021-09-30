"Слуги" почали процедуру відставки Разумкова

Спікер Разумков / Пресслужба ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який загрався у "самостійну фігуру" на побігеньках олігархів, незабаром може стати їм зовсім не цікавим.

У четвер, 30 вересня, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія почав офіційний збір підписів за відставку спікера ВР .

Сам спікер ВР прокоментував це у соцмережах: «Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!».

Разумков додав, що він "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.

Спікер ВР також побажав колегам "продуктивної роботи у Трускавці".

В оточенні Разумкова розповіли, що рішення продавлюють через незгоду спікера зі спробою ОП підім'яти під себе не тільки Кабмін, а й всі дії Верховної Ради.

Разумков давно веде свою гру й не показує себе командним гравцем, хоч і обрався до парламенту як "Слуга Народу". Натомість спікер саботує ініціативи Президента й грає на боці оліграхів - Ахметова та Порошенка. Ця вкотре продемонстрував саботаж закону про оліграхів з боку Разумкова. До цього спікер виступав проти рішень СНБО щодо санкцій проти ворогів України.