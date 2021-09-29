"Слуги Народу" масово скупають люксові авто та переписують їх на родичів

Важкий люкс - вибрі "Слуг" / Піксабей

Цінне майно протягом останніх двох років задекларувала кожна четверта сім'я представників фракції "Слуга Народу" в Раді.

Такі дані оприлюднив Комітет виборців України.

Встановлено, що 58 сімей придбали автомобілі, квартири, земельні ділянки на загальну суму 60 млн грн.

Зокрема, члени сімей "слуг народу" придбали 38 авто, які зареєстровані на дружин.

дружина Юрія Корявченкова придбала авто за 2 млн грн;

придбала авто за 2 млн грн; дружина Богдана Яременка придбала Volvo за 1 млн грн;

придбала Volvo за 1 млн грн; дружина Костянтина Касая задекларувала BMW за 3,7 млн грн;

задекларувала BMW за 3,7 млн грн; дружина Павла Якименко також задекларувала BMW за 2,9 млн грн;

також задекларувала BMW за 2,9 млн грн; дружина Юрія Арістова придбала PORSCHE за 2,3 млн грн;

придбала PORSCHE за 2,3 млн грн; дружина Андрія Геруса придбала авто за 1,4 млн грн;

придбала авто за 1,4 млн грн; дружина Олександра Завитневича купила авто за 1,5 млн грн;

купила авто за 1,5 млн грн; дружина Олексія Леонова задекларувала Mercedes-Benz вартістю 1,5 млн грн;

задекларувала Mercedes-Benz вартістю 1,5 млн грн; дружина Олександра Литвинова купила Toyota за 1,2 млн грн;

купила Toyota за 1,2 млн грн; дружина Олександра Салійчука придбала Mercedes-Benz за 1,2 млн грн;

придбала Mercedes-Benz за 1,2 млн грн; дружина Ореста Саламахи придбала BMW за 849 тис.грн;

придбала BMW за 849 тис.грн; дружина Максима Зуєва вказала вартість авто в 540 тисяч грн.

Також задекларували нові автомобілі члени сімей народних депутатів Андрія Бобляха, Ірини Верещук, Володимира Гевко, Максима Гузенка, Андрія Клочко. Варто відзначити, що тринадцять народних депутатів вказали в деклараціях, що користуються транспортом, який належить їх родичам, переважно дружинам.

Крім автомобілів, депутати "Слуги народу" вказали 25 земельних ділянок і 12 квартир, придбаних членами їх сімей. Зокрема, народний депутат Роман Мулик задекларував котедж для сімейного відпочинку в курортному селі Поляниця вартістю 1,1 млн грн., Який знаходиться у власності дочки (дата набуття права: 19.10.2020).

Галина Третьякова задекларувала земельну ділянку вартістю 490 тис. Грн., Що знаходиться у власності чоловіка (дата набуття права: 10.03.2020). Костянтин Касай задекларував отримання дружиною права власності в 2020 році на квартиру, житловий будинок і земельну ділянку. Олексій Устенко задекларував придбання в 2020 році дружиною квартири в Києві вартістю 5 млн.грн.

Декларування дорогих покупок членами сімей може бути частиною схеми з легалізації стану народних депутатів. Саме тому поширеною практикою є пересування на автомобілях і проживання в житло, що належать членам родини.