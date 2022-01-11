Скандальний серіал "Емілі в Парижі" продовжили одразу на два сезони

"Емілі в Парижі" продовжфить обігрувати стереотипи

Серіал "Емілі в Парижі", який наробив багато галасу через негативне зображення українки з дивним ім'ям, продовжили на третій і четвертий сезони.

"Емілі офіційно повертається ще на два сезони", – написали творці серіалу в Instagram.

Головною героїнею серіалу від режисера Даррена Стара стала американка Емілі Купер (її грає донька Філа Коллінза - Лілі), яку на рік відправляють у відрядження до Парижа працювати в тамтешньому офісі люксової маркетингової агенції. Емілі закохується у місто, знаходить себе в ньому, а також влаштовує своє особисте життя.

22 грудня 2021 року вийшов другий сезон серіалу, який обурив українців. В ньому показали карикатурний образ українки Петри, яка "любить усе безкоштовне" та краде речі з магазину. Скандал вийшов на рівень міністра культури - той написав листа Нетфліксу й там вічливо пообіцяди мати це на увазі.

Насправді ж скандал не коштував і з'їденого яйця й автори серіалу точно не хотіли нікого ображати, адже використання усіх можливих штампів - це основа проєкту. Перший сезон шоу обурив французів через карікатурне зображення їх та їхньої столиці, але згодом вони зрозуміли, що нічого не вдієш.