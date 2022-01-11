Казахстан Новый год 2022 Війна на Донбасі Досьє

Скандальний серіал "Емілі в Парижі" продовжили одразу на два сезони

19:51
"Емілі в Парижі" продовжфить обігрувати стереотипи - фото 1
"Емілі в Парижі" продовжфить обігрувати стереотипи

Серіал "Емілі в Парижі", який наробив багато галасу через негативне зображення українки з дивним ім'ям, продовжили на третій і четвертий сезони.

"Емілі офіційно повертається ще на два сезони", – написали творці серіалу в Instagram.

Головною героїнею серіалу від режисера Даррена Стара стала американка Емілі Купер (її грає донька Філа Коллінза - Лілі), яку на рік відправляють у відрядження до Парижа працювати в тамтешньому офісі люксової маркетингової агенції. Емілі закохується у місто, знаходить себе в ньому, а також влаштовує своє особисте життя.

22 грудня 2021 року вийшов другий сезон серіалу, який обурив українців. В ньому показали карикатурний образ українки Петри, яка "любить усе безкоштовне" та краде речі з магазину. Скандал вийшов на рівень міністра культури - той написав листа Нетфліксу й там вічливо пообіцяди мати це на увазі.

Насправді ж скандал не коштував і з'їденого яйця й автори серіалу точно не хотіли нікого ображати, адже використання усіх можливих штампів - це основа проєкту. Перший сезон шоу обурив французів через карікатурне зображення їх та їхньої столиці, але згодом вони зрозуміли, що нічого не вдієш.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Париж Netflix Александр Ткаченко Шоубіз Новости сериалов Эмили в Париже
УНІАН
Другое на тему
Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії - фото 1
США провели жорсткі переговори з Росією у Женеві
09:06
Глобуси роздали у клубному форматі - фото 1
Золотой глобус 2022: названо переможців
Вчера, 09:28
Події в Казахстані привернули увагу всього світу - фото 1
Влада Казахстану заявляє, що втопили революцію у крові
09 января, 12:02
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02.11.2021, 08:50