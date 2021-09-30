Скандальний мер Запоріжжя йде у відставку

Володимир Буряк / Мерія Запоріжжя

У середу, 29 жовтня, під час чергової сесії Запорізької міської ради багаторічний мер Запоріжжя Володимир Буряк оголосив, що йде у відставку.

Свою відставку мер, який переобрався лише минулої осені на другий строк, пояснив станом здоров'я. Насправді ж над Буряком, якого вважають людиною олігарха Ахметова, нависла караюча длань правосуддя. У мерії відбувались обшуки, а у міській раді у нього великі проблеми.

3 вересня, під час позачергової сесії Запорізької міської ради її депутати ухвалили рішення про поновлення на посаді секретаря ради Анатолія Куртєва. Його звільнення призвело до блокування роботи ради депутатами незгодним з цим.

19 серпня у Запорізькій мерії відбулися обушки. Мер Запоріжжя Володимир Буряк назвав їх проявом «безпрецедентного тиску, якого не було з часів Януковича».

Раніше, 30 червня, 2, 20, 23 та 30 липня, 13 серпня депутати всіх фракцій, окрім промерської партії «Єднання», відмовилися брати участь у засіданнях ради, скликаних мером. Свою відсутність у залі засідань представники політичних сил пояснювали незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера від 25 червня.

У мерії це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці». Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради залишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії міського голови протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція «Європейська солідарність», свою відсутність пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

26 липня мер Запоріжжя звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької міської ради. Наразі ці документи перебувають на розгляді профільного комітету парламенту.