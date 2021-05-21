Сиди вдома: Суд залишив Медведчука під арештом

Медведчук пригнічений / УНІАН

Київський апеляційний суд у п'ятницю, 21 травня, залишив агента впливу Росії нардепа Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Відповідне рішення суд ухвалив 21 травня, розглянувши апеляцію на рішення Печерського суду Києва щодо запобіжного заходу. Рішення апеляційного суду не підлягає оскарженню.

Зазначимо, ухвалу суду першої інстанції оскаржували як адвокати Медведчука, так і прокуратура.

Захист підозоюваного у державній зраді запроданця просив скасувати запобіжний захід або віддати Медведчука на поруки. Адвокати вважають оголошену Медведчуку підозру бездоказовим припущенням, також вони заявили про порушення норм Кримінально-процесуального кодексу та незаконність досудового слідства.

Окрім цього, захисники нардепа запевняли, що прокуратура не довела наявність ризиків у разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, бо їхній підзахисний не буде тікати.

Водночас прокуратура просила взяти Медведчука під варту з альтернативою застави понад 300 мільйонів гривень, наголошуючи, що він може чинити тиск на інших фігурантів справи або втекти.

Нагадаємо, що подільник Медведчука по бізнесу та зраді - нардеп Тарас Козак - з України втік і нині переховується чи то в Росії, чи то в Білорусі.

Після оголошення рішення суду Медведчук заявив, що незадоволений ним, що є дуже дивним, адже кума Путіна ніхто не кинув за ґрати.