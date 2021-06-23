Швейцарские часы: по-настоящему заветный аксессуар

Покупка швейцарских часов - это отличная идея. Точнее, была бы ею, если бы не ценник, который способен напугать даже человека с очень неплохими доходами. Но что делать, если отказываться от нее не хочется?

Ведь такой хронометр все-таки является символом и показателем статуса, так что часто его приобретают бизнесмены, которые хотят произвести впечатление на партнеров. Но какой бы ни была цель покупки, есть отличный вариант: всегда можно приобрести БУ часы в компании, которая занимается их скупкой. Это отличная возможность обзавестись статусной вещью и при этом не переплатить за нее. На такую покупку дается гарантия 6 месяцев, к часам прилагается коробка и документы, которые подтверждают их подлинность.

Компания, которая скупает подержанные статусные хронометры, проводит их тщательную проверку перед тем, как принять, так что покупатель может быть уверен в том, что изделие полностью исправно и что он покупает оригинал, а не хорошо сделанную копию. С учетом стоимости хронометра, даже бывшего в употреблении, это важная гарантия. При желании покупатель может пригласить своего эксперта для подтверждения подлинности, продавец не будет этому препятствовать.

Скупщик предлагает как мужские, так и женские наручные часы, причем выбрать будет из чего: в каталоге представлены самые знаменитые марки и есть даже такие редкие изделия, которые будет сложно найти в официальном магазине. И при этом их стоимость будет адекватной: например, наполовину дешевле, чем точно такая же модель, приобретенная новой в официальном магазине.

При этом компания предлагает своим клиентам возможность максимально дорого сдать свой хронометр причем причина никого не интересует. Все пройдет быстро, будет сохранена абсолютная конфиденциальность и предоставлены услуги оценщика. От продавца обязательно потребуется коробка и документы, которые подтверждают подлинность продаваемого хронометра.

Оценщик всегда называет точную сумму, которую клиент получит после передачи часов, и если он согласен, то сделка купли-продажи проходит максимально быстро. При этом деньги за швейцарские часы можно получить как наличными, так и на карту, на выбор.

Таким образом, компания, которая занимается скупкой дорогостоящих аксессуаров, выручает тех, кому срочно нужна определенная денежная сумма. И в то же время предлагает купить их тем, кто давно мечтал о швейцарских часах, но хотел бы сэкономить на покупке.