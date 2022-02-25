Штаб ООС: Україна тримає оборону на Сході, нанесені артудари по окупантам

Російська ракета "Калібр" впала на жилий дім у Києві вночі 25 лютого / ДСНС

Станом на сьому ранку 25 лютого п’ятниці ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою, повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

“Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури”, - повідомили українські військові.

Інформація про стабільну обстановку на сході лунає на фоні заяв з різних джерел про плани Росії сконцентрувати сили на атаці на столицю - Київ.

“В ночі в районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені”, - пояснили в Штабі.

У відповідь українські військові нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки, інформація про втрати контрольованих Москвою загарбників уточнюється.

“Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам”, - запевняють українські війсьові.

Сухопутні війська повідомляють зранку 25 лютого, що на підході до Чернігова українські військові відбили прорив російських військ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».