Супермама - дата выхода и правила нового реалити-шоу канала СТБ

Дмитрий Карпачев - ведущий шоу Супермама

6 апреля в эфире СТБ состоится премьера психологического реалити-шоу «Супермама».

Проект будет выходить с понедельника по четверг в 18:00. Премьера - в понедельник, 6 апреля 2020 года. В проекте будут подниматься различные вопросы воспитания, актуальные для каждой украинской семьи.

«В нашей программе вы увидите очень разных мам - много лет сидящих в декрете и вышедших на работу на второй день после родов; фанаток режима, которые составляют графики посещения ребенком уборной, и сторонниц вседозволенности даже в употреблении бранной лексики и алкоголя. Мам, воспитывающих самостоятельных детей, и мам звездных. И в каждом выпуске, благодаря пояснениям Дмитрия Карпачева, зрительницы получат много полезных знаний и информации к размышлению», - говорит Анна Калина - директор студии, создающей проект «Супермама».

Ведущий

Ведущим нового проекта СТБ станет почетный эксперт канала Дмитрий Карпачев. Он был лицом хитов канала «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и остросоциального ток-шоу «Один за всех». Теперь Дмитрий будет работать на проекте "Супермама".

«Я пришел на этот проект, потому что считаю, что мы должны вырастить наших детей счастливыми. Супермама ‒ это счастливая мама. Многие путают понятия «супермама» и «мама, которая умеет все». Ведь можно все успевать: готовить, убирать, стирать… Но если при этом женщина несчастлива, то это не имеет никакого смысла. Так что супермама ‒ это счастливая мама. А у счастливой мамы ‒ счастливый ребенок», - говорит Дмитрий Карпачев.

Правила шоу Супермама

Каждую неделю с понедельника по четверг четыре мамы с абсолютно разным подходом к воспитанию будут соревноваться за звание «Супермама».

Мамы будут ходить друг к другу в гости, знакомиться с бытом и традициями другой семьи, анализировать стиль воспитания детей

Через четыре дня каждая мама оценит по шкале от 1 до 10 своих конкуренток. Всего есть три категории: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Свои 10 баллов по итогу личного общения с участницами выставит и Дмитрий Карпачев, тем самым определив, кто из четверки мамочек стал лучшей.

Трейлер - анонс

Супермама 2020 - смотреть онлайн анонс 1 сезона: