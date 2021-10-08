Що розлютило Мецгера: "Укрексімбанк" кредитує посібників терористів

«Схеми» презентували розслідування по «Укрексімбанку», яке стало причиною їхнього конфлікту з головою правління банку Євгеном Мецгером. Виявилось, що тому було від чого нервувати.

Журналісти стверджують, що державний банк, головою правління якого є Євген Мецгер, видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена Сергія Брюховецького, який веде підприємницьку діяльність на територіях, підконтрольних «ЛДНР», і там же платить податки.

В якості застави банку був запропонований київський торгово-розважальний центр SkyMall, за який роками йде боротьба. Відкрито кримінальну справу, а нас ТРЦ неодноразово накладали арешт.

Мецгер – земляк президента з Кривого Рогу, банкір з майже 20-річним стажем. Дружина банкіра Юлія Мецгер – близька подруга Олени Кравець з «95-го кварталу». Вони публікують спільні світлини.

Мецгер, «ДНР», SkyMall та $ 60 000 000: Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»: