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Що після локдауна: В Україні почав діяти адаптивний карантин

09:01
Нове життя - з понеділка - фото 1
Нове життя - з понеділка / ТСН

25 січня в Україні завершився локдаун, який тривав майже 3 тижні, і почалося нове життя.

З 25 січня по 28 лютого в Україні діятимуть карантинні обмеження "помаранчевої" зони, а також додаткові обмеження, введені в грудні минулого року.

Що заборонено з 25 січня:

  • проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу в присутності відвідувачів;
  • проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;
  • прийом відвідувачів в музеях, на виставках, в галереях і т. д., якщо в залах присутні понад 1 людина на 10 кв. м;
  • роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень із собою), при цьому проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00;
  • проведення релігійних заходів: у приміщенні за умови присутності понад 1 людини на 5 кв. м (на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми);
  • проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів за участю понад 20 осіб та недотриманні дистанції в 1,5 м;
  • робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць однієї зали;
  • діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
  • відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб;
  • проведення медзакладами планових госпіталізацій (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, хворим з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта і т. п.);
  • діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше 1 людини на 20 кв. м приміщення;
  • перебування в громадських місцях, транспорті без надітих захисних масок;
  • перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
  • самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;
  • відвідування сторонніми особами установ соціального захисту;
  • проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів) та ін.

Карантинні обмеження в Україні з 25 січня: інфографіка


Що після локдауна: В Україні почав діяти адаптивний карантин - фото 206923

При цьому

змін для дитсадків немає - вони прийматимуть дітей. Школярі та студенти вишів можуть повернутися до стаціонарного навчання, однак це залежить від епідеміологічної ситуації в області, окремому закладі, а також від рішення адміністрації школи або вузу.

Багато шкіл повертають на стаціонарне навчання учнів молодших класів. А для учнів старших класів, студентів вишів передбачають як стаціонарне навчання, так і дистанційне, а також змішане.

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Карантин в Україні Пандемия коронавируса Новини Украина
УНІАН
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