Що після локдауна: В Україні почав діяти адаптивний карантин

Нове життя - з понеділка / ТСН

25 січня в Україні завершився локдаун, який тривав майже 3 тижні, і почалося нове життя.

З 25 січня по 28 лютого в Україні діятимуть карантинні обмеження "помаранчевої" зони, а також додаткові обмеження, введені в грудні минулого року.

Що заборонено з 25 січня:

проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу в присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;

прийом відвідувачів в музеях, на виставках, в галереях і т. д., якщо в залах присутні понад 1 людина на 10 кв. м;

роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень із собою), при цьому проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00;

проведення релігійних заходів: у приміщенні за умови присутності понад 1 людини на 5 кв. м (на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми);

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів за участю понад 20 осіб та недотриманні дистанції в 1,5 м;

робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць однієї зали;

діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб;

проведення медзакладами планових госпіталізацій (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, хворим з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта і т. п.);

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше 1 людини на 20 кв. м приміщення;

перебування в громадських місцях, транспорті без надітих захисних масок;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

відвідування сторонніми особами установ соціального захисту;

проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів) та ін.

Карантинні обмеження в Україні з 25 січня: інфографіка





При цьому

змін для дитсадків немає - вони прийматимуть дітей. Школярі та студенти вишів можуть повернутися до стаціонарного навчання, однак це залежить від епідеміологічної ситуації в області, окремому закладі, а також від рішення адміністрації школи або вузу.

Багато шкіл повертають на стаціонарне навчання учнів молодших класів. А для учнів старших класів, студентів вишів передбачають як стаціонарне навчання, так і дистанційне, а також змішане.