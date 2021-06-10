Серии домов в Киеве: какие типы домов бывают?

Киев – столица Украины и многомилионный город с хорошо развитой инфраструктурой и большим количеством как современных, так и старых жилых построек.

Какие бывают типы домов

Серии домов в Украине – это в большей части типичные девяти и пятиэтажные здания, доставшиеся стране в наследие после распада Советского Союза. Серии домов в Киеве:

Хрущевки;

Типовая панель;

Сталинки;

Дореволюционные;

Новостройки.

Преобладают в столице постройки 70-90-х годов 20 века, которые также можно встретить и в любом другом административном городе Украины.

Сталинки

Строились с 20-х и до середины 50-х годов. Этажность – не более 13. На этаже может быть от 2 до 4 квартир. Бывают одно, двух, трех и четырех комнатными. Доля таких домов в Киеве составляет 14% от общего числа. Форма зданий классическая, отделка небогатая. Для строительства использовали белый и красный кирпич, а также железобетонные или комбинированные перекрытия. Этот тип жилья и на данный момент считается достаточно дорогим, ведь такие постройки отличаются высокими потолками (3-3,2 м), неплохим метражом и хорошей прочностью.

Хрущевки

Рассматривая типовые серии жилых домов, первое что попадает в поле зрения – огромное количество хрущевок. Строительство домов началось с середины 50-х годов. Стены панельные или из красного кирпича. В зданиях нет лифтов, высота потолков не превышает 2,5 м, отличаются плохой тепло- и шумоизоляцией. Самые распространенные серии жилых домов этого типа: 1-438, 1-442, 1-443, 1-464, 1-464А, БК-4, 1-480.

Новостройки

Новостройки Киева – это наиболее современное, практичное, удобное и соответственно, дорогое жилье. Такие дома имеют все необходимые коммуникации: автономные коммунальные системы, парковки, развитую инфраструктуру. Доля от общего числа домов в Киеве - 15%. Среди основных преимуществ новостроек:

индивидуальные дизайнерские решения;

хорошая отделка;

площадь и высота потолков;

высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства;

наличие охраны и систем видеонаблюдения по периметру;

транспортная доступность.

Как правило, современные жилищные дома имеют всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, магазины, спортивные площадки, скверы и т. д.

Типовая панель

Строительство длилось с середины 50-х до конца 80-х. Высота потолков не превышает 3 м. Этажность от 9 до 16 этажей. Отличаются достаточно большими размерами, в сравнении с хрущевками. Наиболее популярные серии жилых домов типа «Чешки»: 134, БПС, 96, КТ, АППС. Количество домов в городе/доля 18%.

Дореволюционные

Большинство дореволюционных зданий являются памятником истории и/или архитектуры. Расположены как в центральных районах Киева, так и за его окрестностями. Строились вплоть до 1917 года и исключительно из красного кирпича. Этажность – 1-8. Высота потолков от 3 до 4,5 метров. Дореволюционные постройки выгодно отличаются на фоне серых коробок, имея более красивую отделку и нестандартные решения в плане форм. Такие дома не строились по типовым проектам, поэтому каждый дом – это уникальное и авторское творение. Количество домов в городе/доля 12%.