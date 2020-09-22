Расколотые сны - график выхода серий, актеры и сюжет сериала

Расколотые сны - смотреть онлайн

В понедельник, 21 сентября, на канале "Украина" состоялась премьера нового сериала - "Расколотые сны". Все подробности премьеры - на БЕЗ ТАБУ.

Сюжет сериала

"Расколотые сны" - это украинский сериал, этакая смесь мелодрамы и детектива. Здесь есть близнецы-подростки Кира и Аделина, которые безумно похожи внешне, но ужасно отличаются друг от друга внутренне: Кира - спокойная, Аделина - настоящая головная боль.

После трагической гибели родителей близнецы оказываются в детском доме. Пятнадцатилетних сестер собираются усыновить, но директор детдома, невзлюбившая задиристую Аделину, настаивает на том, что Кире в новой семье без ее проблемной сестры будет лучше. Аделина, подслушав этот разговор, решает, что если повезти должно лишь одной, то этой сестрой будет она. Аделина опаивает Киру таблетками и вместо нее покидает детский дом.

Через четырнадцать лет судьба снова сводит девушек, но новое знакомство длится считанные дни – Киру убивают прямо на глазах у сестры. Аделина решает во что бы то ни стало найти убийцу, но для этого ей нужно снова стать тихоней Кирой.

Сериал Расколотые сны - спешите видеть

Сюжет сериала напоминает что-то индийское, однако зрителям такое нравится, а значит - почему бы и нет.

Всего в сериале Расколотые сны 16 серий. Выходят они на "Украине" сразу по 2 серии с понедельника по четверг. Начало показа - в 21:00.

Режиссер-постановщик проекта – Александр Итыгилов, ранее работавший над такими сериалами как «Солнечный ноябрь» и «Сердце матери».

Актеры и роли

Евгения Лоза в роли взрослых Киры и Аделины

в роли взрослых Киры и Аделины Антон Батырев

Анатолий Руденко в роли автогонщинка

в роли автогонщинка Наталка Денисенко в роли сводной сестры Киры

в роли сводной сестры Киры Дмитрий Пчела в роли мужа Киры Кирилла

в роли мужа Киры Кирилла Тарас Цымбалюк в роли альфонса Максима

в роли альфонса Максима Валерий Николаев

Ирина Безрукова

Леонид Громов

Анастасия Иванова

Даниил Сушко

Семилетних сестер сыграют близняшки Маша и Саша Гвоздецкие, шестнадцатилетних Киру и Аделину воплотит Вероника Лукьяненко, а Евгения Лоза сыграет девушек в зрелом возрасте. Многих любимых актеров зрители увидят в совершенно непривычных для них образах.

Кира и Аделина - Инь и Ян / кадр из т/с Расколотые сны

Продюсеры – Ирина Чемерис и Ирина Заря. Производством сериала "Расколотые сны" занималась компания «Украинская продакшн студия». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году, а осенью 2020 сериал уже добрался на экраны.

Тарас Цымбалюк предстанет в необычной роли / кадр из т/с Расколотые сны

Наталке Денисенко предстоит пройти путь перерождения / кадр из т/с Расколотые сны

Трейлер

Расколоты сни / Розколоті сни 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Расколоты сны: График выхода серий