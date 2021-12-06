Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Сериал "Пацаны" станет антологией

11:46
Вселенная "Пацанов" расширяется - фото 1
Вселенная "Пацанов" расширяется

Amazon Prime Video анонсировал новый спин-офф «Пацанов» — но не тот, что про колледж суперов, а анимационную антологию. Называться сериал будет The Boys: Diabolical, войдёт в него восемь эпизодов.

Параллельно с анонсом Prime Video представил тизер с главным героем базового сериала Карлом Урбаном.

Карл Урбан дает расклад:

Антология расскажет разные истории во вселенной «Пацанов».

Над сюжетами будут работать Гарт Эннис (сценарист оригинального комикса), дуэт комиков Эван Голдберг и Сет Роген, комик Энди Сэмберг («Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс»), а также Джастин Ройланд («Рик и Морти»).

Эрик Крипке, создатель сериала, подчеркнул, что восемь эпизодов антологии уже почти завершены. По словам Рогена и Голдберга, им давно хотелось «украсть идею „Аниматрицы“».

Премьера намечена на 2022-й. Более точной даты пока нет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пацаны Карл Урбан Шоубіз Новости сериалов
Мир Фантастики
Другое на тему
Червоні зони - все - фото 1
Коронавірусна хвиля в Україні почала спадати
15:44
Олігарх загрався - фото 1
Брудна справа Ахметова: засекречена аварія на ТЕС олігарха - розслідування
03 декабря, 15:45
Модернізація триває - фото 1
Верховна Рада ухвалила бюджет-2022
02 декабря, 14:26
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30 ноября, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27 ноября, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50