Сериал "Пацаны" станет антологией

Вселенная "Пацанов" расширяется

Amazon Prime Video анонсировал новый спин-офф «Пацанов» — но не тот, что про колледж суперов, а анимационную антологию. Называться сериал будет The Boys: Diabolical, войдёт в него восемь эпизодов.

Параллельно с анонсом Prime Video представил тизер с главным героем базового сериала Карлом Урбаном.

Карл Урбан дает расклад:

Антология расскажет разные истории во вселенной «Пацанов».

Над сюжетами будут работать Гарт Эннис (сценарист оригинального комикса), дуэт комиков Эван Голдберг и Сет Роген, комик Энди Сэмберг («Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс»), а также Джастин Ройланд («Рик и Морти»).

Эрик Крипке, создатель сериала, подчеркнул, что восемь эпизодов антологии уже почти завершены. По словам Рогена и Голдберга, им давно хотелось «украсть идею „Аниматрицы“».

Премьера намечена на 2022-й. Более точной даты пока нет.