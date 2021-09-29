Сериал "Пацаны" получит бодрый спин-офф

Дорогу молодым

После радостных вестей о третьем и четвертом сезоне "Пацанов" хозяева франшизы решили ковать железо, пока горячо, и к радости фанатов объявили еще одну благую весть.

Пока особых подробностей о сериале официально, у него пока нет ни тизеров, ни кадров, ни даже названия.

Однако известно, что шоураннерами будут Мишель Фазекас и Тара Баттерз («Агент Картер»). Сценарист и продюсер оригинала Крэйг Розенберг выбыл из проекта из-за творческих разногласий.

Действие шоу развернётся в супергеройском колледже организации Vought International, по окончанию которого выпускники смогут претендовать на звание настоящих суперов.

Портал The Illuminerdi, который уже не раз делился сбывающимися новостями и подробностями грядущих проектов, раскрыл детали о персонажах будущего спин-оффа «Пацанов».

Актеры спин-оффа "Пацанов"

В главных ролях снимутся Джаз Синклер («Леденящие душу приключения Сабрины»), Лиззи Бродвей («Здесь и сейчас») и Шэйн Пол МакГи («Невозможно поверить»).

Герои нового сериала

Мари Моро — 18-летняя темнокожая девушка, главная героиня. Описывается как стойкая и целеустремлённая. Она первая и единственная супер с Карибских островов, так что она хочет доказать всему миру, что «маленькая темнокожая девочка может стать одним из величайших суперов в мире». Она умная и эрудированная, и на её плечах лежит ответственность за благополучие её родины.

Эмма — 18-летняя девушка с Малибу, тоже главная героиня. Описывается как милая, приятная и очаровательно нервная, что порой доводит её до невротических припадков. «Эмма отдаст вам свои туфли, а потом извинится, что они немного потёртые». Больше всего девушка жаждет глубокой эмоциональной связи с людьми, которой ей всю жизнь не хватало. Мать Эммы — известная супергероиня — делала всё, чтобы её слава не влияла на дочь. Эмма рада поступить в колледж и завести там друзей на всю жизнь, ведь её постоянно выгоняли из прошлых школ, трейлеров и летних лагерей. А ещё у Эммы есть секрет происхождения, который она тщательно скрывает.

Джордан Ли и Марк Ли — 18-летние близнецы азиатского происхождения, девушка и парень. Джордан описывают как «пансексуальную оторву, которая жаждет напиться, накуриться или потрахаться». Девушка — талантливый супер, топящая страх провала в алкоголе, наркотиках и сексе. Марк несколько другого характера, но сестра его постоянно втягивает в гедонизм и наслаждения. Марк влюбляется одного из суперов-студентов (роль не раскрывается) и вскоре оказывается перед мучительным выбором — быть лучшим партнёром и работать над отношениями или проявить дисциплину, чтобы сосредоточиться на учёбе.

Бритни — девушка, ей за 20, главная героиня сериала. Описывается как «обольстительная и умная». Когда-то была звездой собственного музыкального телешоу, но семь лет назад вылетела из-за скандала с наркотиками, и вся её карьера быстро рухнула. Ныне Бритни даже не уделяет внимание страничке на OnlyFans. Бритни пытается не упустить свой шанс и верит, что впереди её ждёт «второй акт» выступления. Для этого она поступает в колледж, который может вернуть былой успех. Но у Бритни тоже есть некий тёмный секрет из прошлого.

Андре (прозвище Полярность) — 19-летний темнокожий парень, уже на втором курсе, но при этом один из самых влиятельных и талантливых суперов колледжа. И хотя его можно охарактеризовать как дерзкого, крутого, популярного у студентов и любящего кутить на вечеринках, он относится к учёбе со всей серьёзностью и не отступает от своих принципов. Андре хочет, чтобы им гордился отец, который некогда был супергероем второго эшелона.

Золотой мальчик — 22-летний герой кампуса и колледжа, следующий в списке на получение звания настоящего супергероя. «Обладает термоядерной силой и выдающейся харизмой». Золотой мальчик всегда сосредоточен, всегда добивается успеха, но при этом даже из-за возложенного груза ответственности и надежд он так и не стал мизантропом — в отличие от Хоумлендера (Патриота). Впрочем, авторы планируют раскрыть подробнее эту тему — неужели всё так просто, как кажется на первый взгляд? Удастся ли Золотому мальчику без последствий выдержать социальное давление?