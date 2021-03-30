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Серіал "Американські боги" закрито

14:18
Шоу не виїхало - фото 1
Шоу не виїхало

Третій сезон культового серіалу "Американські боги" виявився останнім для шоу.

Жорстке рішення прийняли боси каналу Starz, де виходило шоу.

Втім, історія на цьому може й не закінчитись. У майбутньому може бути випущений повнометражний фільм, який покаже фінал сюжету шоу

Третій сезон «Американських богів» Starz почав показувати 10 січня 2021 року фінальний епізод вийшов 21 березня 2021-го. В основу серіалу ліг однойменний роман Ніла Геймана.

Серіал слідом за літературним першоджерелом отримав культовий статус, але не отримав великої популярності й не розширив межі. А томушанувальникам «Американських богів» не варто особливо на це сподіватися, оскільки рейтинг серіалу серйозно знижувався від сезону до сезону.

 

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Американские боги Иэн Макшейн Шоубіз Новости сериалов
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