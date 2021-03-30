Серіал "Американські боги" закрито
Третій сезон культового серіалу "Американські боги" виявився останнім для шоу.
Жорстке рішення прийняли боси каналу Starz, де виходило шоу.
Втім, історія на цьому може й не закінчитись. У майбутньому може бути випущений повнометражний фільм, який покаже фінал сюжету шоу
Третій сезон «Американських богів» Starz почав показувати 10 січня 2021 року фінальний епізод вийшов 21 березня 2021-го. В основу серіалу ліг однойменний роман Ніла Геймана.
Серіал слідом за літературним першоджерелом отримав культовий статус, але не отримав великої популярності й не розширив межі. А томушанувальникам «Американських богів» не варто особливо на це сподіватися, оскільки рейтинг серіалу серйозно знижувався від сезону до сезону.