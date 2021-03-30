Серіал "Американські боги" закрито

Шоу не виїхало

Третій сезон культового серіалу "Американські боги" виявився останнім для шоу.

Жорстке рішення прийняли боси каналу Starz, де виходило шоу.

Втім, історія на цьому може й не закінчитись. У майбутньому може бути випущений повнометражний фільм, який покаже фінал сюжету шоу

Третій сезон «Американських богів» Starz почав показувати 10 січня 2021 року фінальний епізод вийшов 21 березня 2021-го. В основу серіалу ліг однойменний роман Ніла Геймана.

Серіал слідом за літературним першоджерелом отримав культовий статус, але не отримав великої популярності й не розширив межі. А томушанувальникам «Американських богів» не варто особливо на це сподіватися, оскільки рейтинг серіалу серйозно знижувався від сезону до сезону.