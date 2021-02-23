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Сергій Стерненко отримав 7 років колонії

11:55
Стерненко отримав вирок - фото 1
Стерненко отримав вирок / ТСН

Приморський суд Одеси 23 лютого виніс вирок у справі Сергія Стерненка. Активіста засудили до 7 років та 3 місяців позбавлення волі, з конфіскацією половини майна. Суд застосував запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Прокуратура просила суддю про 8 років ув'язнення для Стерненка та конфіскацію майна, але той дещо пом'якшив вирок - 7 років і 3 місяці колонії.

Активіста визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима (300 гривень). За словами самого Стерненка, Щербіч – тітушка та проросійський колаборант.

Стерненко у суді наголосив, що уся справа проти нього ґрунтується виключно на показах Щербіча.

Щербіч написав заяву проти Стерненка ще 5 років тому і за той час він жодного разу не з'являвся у суді.

"Тільки нещодавно його мало не силою привела прокурорка", – заявив активіст.

У 2020 році активісту оголосили підозру за статтями про умисне вбивство та носіння холодної зброї. У червні йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту – терміном на 60 діб.

Стерненко подав апеляцію. Зрештою, судді вирішили замінити цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт. 29 січня 2021 року його скасували, суд передав Стерненка на поруки Роману Лозинському, нардепу від "Голосу".

Таким чином, судове переслідування Сергія Стерненка не закінчилося.

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Сергей Стерненко суд приговор Новини Украина
24 канал
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